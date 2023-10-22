Ще одне завдання, крім звільнення територій: які перспективи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

ЗСУ проводять активні операції на лівому березі Дніпра на Херсонщині за висновками аналітиків ISW. І це викликає занепокоєння у росіян, адже українські сили можуть розпочати більш масштабні дії на окупованих територіях.

Народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що для ЗСУ на початку операції на лівобережжі Херсонщини був важливим чинник несподіваності. Проте при застосуванні сучасних засобів дуже складно накопичити великі підрозділи на певному напрямку фронту, щоб противник цього не виявив.

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Потрібно завдавати ударів ворогу

ЗСУ доводиться маневрувати більшою кількістю військ, щоб противник не розумів, де буде напрямок основного удару.

Всі напрямки фронту пов'язані – зокрема ті, де ЗСУ наступають вже декілька місяців в напрямку Томака та інших населених пунктів. І ворог намагається відтягнути наші резерви від основного стратегічного напрямку, чим є для нас Токмак та загалом Запорізька область,

– зазначив народний депутат.

Там, де проводять активні дії українські сили, вони намагаються спростити ситуацію, зокрема на загрозливих Куп'янсько-Лиманському, Авдіївському напрямках, та відтягнути так само війська противника.

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"Крім звільнення території, нам потрібно розтягувати сили ворога і вже їм завдавати ударів, коли вони розтягнуті", – наголосив Костенко.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що наразі зарано стверджувати про висаджування українських захисників на лівобережжі Херсонської області. Адже ця інформація є лише висновками аналітиків, які базуються на даних російських воєнкорів. Водночас за словами Гуменюк, ЗСУ проводить операції на різних напрямках та різними способами. Зокрема ведеться контрбатарейна боротьба, яка має також "вичистити територію лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому".

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Вишукують боєздатні резерви

Зараз для ворога складна ситуація, коли він намагається атакувати наші території на Сході, і одночасно вони розповідають про активні дії ЗСУ на Херсонщині, де у росіян не було великих резервів. Адже вони вважали малоймовірним перехід Дніпра українськими захисниками і тому кидали свої сили на Запорізький та Донецький напрямки.

Зараз ворогу доводиться вишукувати боєздатні резерви, яких в нього й так небагато, та перекидати їх на Херсонський напрямок, щоб стримати активні дії Сил оборони.

"Наразі на цій ділянці фронту ситуація є дуже складною. Якщо буде ухвалене рішення щодо форсування Дніпра, це одне з найскладніших завдань та завжди вважалось малоймовірним. Але маємо вірити в українські сили та в усе, що вони задумали", – підкреслив Роман Костенко.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонської області