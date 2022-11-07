Впевнено витісняємо ворога, – у Міноборони розповіли, де просуваються ЗСУ
Українські військові продовжують витісняти російських окупантів. При цьому ЗСУ доводиться стримувати ворога, який проводить наступальні дії.
Про ситуацію на фронті в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона прокоментувала інформацію росіян про буцімто відступ з Херсонщини.
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ЗСУ ведуть активну оборону
Маляр наголосила, що вкрай важливо критично ставитися до інформації, яку подають росіяни, адже "війна це в тому числі мистецтво обману".
Як сказала заступниця глави Міноборони, з одного боку росіяни демонструють дії щодо виведення сил з регіону, але з іншого – продовжують так звані заходи з інтеграції окупованих територій України в російський простір.
Тому не варто сприймати це все однозначно. Треба інформацію аналізувати комплексно, щоб зрозуміти,
– зазначила Маляр.
При цьому вона підкреслила, що наразі на Півдні та Сході з боку ЗСУ триває активна оборона. Маляр пояснила, що динаміка війни буває різна.
Зокрема, буває висока інтенсивність і миттєве просування та звільнення територій. Зокрема, це було на Харківському напрямку.
Під час активної оборони, як заявила Маляр, заслуга ЗСУ полягає в тому, що наші воїни при активному наступі окупантів не здають жодного сантиметра української землі.
Разом з тим, заступниця міністра оборони сказала, що є напрямки, де ЗСУ витісняють ворога. За її словами, цю інформацію повідомить Генштаб ЗСУ.
Витісняємо і на Південному і на Східному напрямку по певних регіонах. На Східному напрямку епіцентр подій і боїв – це Донецька область. Соледар Бахмут і те, що поряд. На Сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога,
– резюмувала Маляр.
Що відомо про ситуацію на фронті
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка в Луганській області.
- Російські військові прагнуть знову захопити Білогорівку, адже бояться, що далі ЗСУ підуть звільняти Лисичанськ та інші міста в Луганській області. При цьому Росія під час атак під Білогорівкою щоразу втрачає багато живої сили. Найбільш активні бойові дії тривають біля Сватового.
- Також Кремль кладе багато життів своїх солдатів для захоплення Бахмута, однак вже 4 місяці не може це зробити. Українські військові пояснили, що Росія хоче захопити Бахмут, оскільки це місто логістичний центр.
- У Херсонській області росіян щоразу переслідує "бавовна". Крім того, російські військові у розмові з рідними говорять про відступ з Херсонщини. Та в ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити наших воїнів.
До уваги – карта бойових дій станом на 7 листопада: дивіться відео