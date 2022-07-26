На Півдні триває просування військ ЗСУ, які завдали влучних авіаударів по ворогу, – ОК "Південь"

Українські військові поступово просуваються на Півдні нашої країни. ЗСУ контролюють логістичні шляхи окупантів, що деморалізує ворога.

Ситуація на Півдні розвивається динамічно

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, повідомляє 24 канал. За її словами, ситуація на Півдні в нашій операційній зоні стабільна та контролюється Силами оборони.

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Наталя Гуменюк зазначила, що ситуація розвивається динамічно, оскільки є планове просування наших військ.

Але ми вже говорили про це, що проголошуємо про свої перемоги дуже обережно,

– сказала вона.

Щодо окупантів, то, як повідомила Гуменюк, вони тримають свої рубежі оборони. Йдеться про позиції, які росіяни укріпили залізобетонними конструкціями і намагаються у них втриматися.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що ворога напружує та деморалізує те, що ЗСУ контролюють їхні шляхи логістики, якими росіяни намагаються підтягувати резерви та забезпечувати своє військо.

Вона повідомила, що протягом останніх двох днів українські сили завдали влучних авіаударів по опорних і командних пунктах декількох підрозділів ворога. Також ЗСУ поцілили по складах боєприпасів, скупченню техніки, що "досить суттєво змінило підготовку й силу противника".

Наталя Гуменюк розповіла, що загарбники дотримуються тактики контрбатарейної протидії, коли обстрілюють тилові райони. Вона нагадала, що 26 липня росія завдала масованого удару по Миколаївській та Одеській областях.

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