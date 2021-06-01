Протасевич пояснив подряпину на чолі тим, що "притулився до стінки"

Затриманий білоруський активіст Роман Протасевич "зізнався", що силовики не били його. Садна на його обличчі, мовляв, з'явилися з іншої причини.
Протасевич у СІЗО
Активіст пояснив, що сліди від побиття – насправді нібито з'явилися внаслідок того, що він "довго стояв, втомився і притулився чолом до стіни". Про це заявила адвокатка хлопця Інесса Оленська.
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Протасевич розповів своїй захисниці, що у СІЗО силовики всіх називають на прізвище, а до нього буцімто звертаються на ім'я та по батькові.
Дуже доросла, сильна, мужня людина, яка сприймає ситуацію, якою вона є, і вирішує проблеми у міру надходження. Роман просив передати батькам, що в його камері зібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей,
– сказала Оленська.
Хлопець просив передати йому в ізолятор книги, однак не уточнив, які саме.
Що відомо про ймовірне побиття активіста
Після затримання засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA про його місце перебування не повідомляли. 24 травня мати Протасевича заявила, що син – у мінській лікарні в критичному стані. У нього нібито виникли проблеми з серцем. Такою інформацією з жінкою поділилися "небайдужі громадяни".
Одразу після цієї заяви, білоруські силовики опублікували відео з Протасевичем. У ньому хлопець розповів, що насправді перебуває у СІЗО і з ним "все гаразд". Водночас на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв, які намагалися приховати.
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Коротко про затримання Протасевича
- 23 травня у Мінську терміново посадили пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Це трапилося через повідомлення про замінування повітряного судна, яке відправили білоруські диспетчери. Зауважимо, насправді ніякої вибухівки не було.
- Після огляду всіх пасажирів Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Тепер їм обом загрожує до 15 років ув'язнення через "організацію заворушень".
- Міжнародна спільнота обурилася такими діями білоруської влади. Європейський Союз, Україна, Велика Британія та ще низка країн заборонили авіасполучення з державою.