Не хочу лізти у брудну політику, – Протасевич заплакав в інтерв'ю на білоруському ТБ

На білоруському телебаченні вийшло контроверсійне, понад 4-годинне, інтерв'ю Романа Протасевича. Наприкінці відео він заплакав і сказав, що більше не хоче "лізти у ніякі розборки".
Протасевич сказав, що більше не хоче лізти у політику. Він з тремтінням у голосі сказав, що хоче мати родину і сподівається з усім впоратися.
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Протасевич заплакав в інтерв'ю
Утримуваний у СІЗО протягом майже двох тижнів Протасевич з'явився на телебаченні із нібито "покаянням". Він сказав, що за цей час обдумав багато речей і про багато чого шкодує.
Я переосмислив для себе дуже багато речей. Не хочу більше ні у політику лізти, ні у якісь брудні розборки. Я просто хочу сподіватися, що зможу впоратися і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось ... Вибачте …
– далі Протасевич розплакався.
Те, як Протасевич плакав, білоруські пропагандисти показували різними планами понад 30 секунд. Його інтерв'юер тим часом незворушно сидів.Важливо! Білоруські правозахисники з центру "Вясна" заявляють, що інтерв'ю з Протасевичем записали під тиском. Ймовірно, психологічному. Експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а голос тремтить.
Що ще сказав Роман Протасевич пропагандистам
- Тези, які висловив на білоруському ТБ, Роман Протасевич, цілком можуть свідчити про примус з боку силовиків і тиск.
- Протасевич зізнався, що закликав до протестів у Білорусі. Навіть заявив, що був одним з перших, хто їх поширював.
- Самопроголошеного президента Лукашенка він охарактеризував як "людину зі сталевими яйцями".
- Журналіст зазначив, що NEXTA був головним координаційним чатом вуличних акцій. Публічно він назвав прізвища усіх причетних.
- Крах економіки Білорусі і голодні бунти людей він назвав головною метою протестів.