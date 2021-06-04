Не хочу лізти у брудну політику, – Протасевич заплакав в інтерв'ю на білоруському ТБ

На білоруському телебаченні вийшло контроверсійне, понад 4-годинне, інтерв'ю Романа Протасевича. Наприкінці відео він заплакав і сказав, що більше не хоче "лізти у ніякі розборки".

Протасевич сказав, що більше не хоче лізти у політику. Він з тремтінням у голосі сказав, що хоче мати родину і сподівається з усім впоратися.

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Протасевич заплакав в інтерв'ю

Утримуваний у СІЗО протягом майже двох тижнів Протасевич з'явився на телебаченні із нібито "покаянням". Він сказав, що за цей час обдумав багато речей і про багато чого шкодує.

Я переосмислив для себе дуже багато речей. Не хочу більше ні у політику лізти, ні у якісь брудні розборки. Я просто хочу сподіватися, що зможу впоратися і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось ... Вибачте …

– далі Протасевич розплакався.

Те, як Протасевич плакав, білоруські пропагандисти показували різними планами понад 30 секунд. Його інтерв'юер тим часом незворушно сидів.

Що ще сказав Роман Протасевич пропагандистам

Тези, які висловив на білоруському ТБ, Роман Протасевич, цілком можуть свідчити про примус з боку силовиків і тиск.

Протасевич зізнався, що закликав до протестів у Білорусі. Навіть заявив, що був одним з перших, хто їх поширював.

Самопроголошеного президента Лукашенка він охарактеризував як "людину зі сталевими яйцями".

Журналіст зазначив, що NEXTA був головним координаційним чатом вуличних акцій. Публічно він назвав прізвища усіх причетних.

Крах економіки Білорусі і голодні бунти людей він назвав головною метою протестів.