Протест прихильників Саакашвілі біля в'язниці переріс у сутички: є затримані

8 жовтня 2021 , 15:42
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Джерело:

"Ехо Кавказу"

Напочатку жовтня Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці у місті Руставі.

Поблизу тюрми 8 жовтня на акцію протесту зібралися сотні прихильників третього грузинського президента. Вони намагалися написати на асфальті та стінах закладу гасло "Свободу Міші".

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Співробітники поліції затримали в адміністративному порядку декількох демонстрантів. Правоохоронці пояснили, що наносити будь-які слова на стіни адмінбудівель заборонено законом Грузії.

  • Унаслідок цього між прихильниками Саакашвілі поліцейськими сталися сутички.

Сутички під в'язницею, де сидить Саакашвілі / Фото RFE/RL

Повернення Саакашвілі в Грузію

  • Міхеіл Саакашвілі 27 вересня 2021 року придбав квиток на літак до Грузії. Згодом, наступного дня, він у соцмережах оприлюднив фотографію документа.
  • Вранці 1 жовтня 2021 року грузинський політик показав відеозвернення. У ролику він заявив, що повернувся на батьківщину та перебуває у місті Батумі.
  • Пізніше стало відомо, що до держави третій президент потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом правоохоронці заарештували політика.
Зверніть увагу! У Грузії проти Саакашвілі відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.
Автор: Олег Васьків