"Путін може не дожити до трибуналу": що на це може вплинути

Кремлівський диктатор Владімір Путін все ближче до моменту, коли він опиниться на лаві підсудних у Гаазі. Однак у нього є одна проблема – він може не дожити до трибуналу.

Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, протести у Башкирії наближають кінець Путіна.

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Трибунал вже близько

Ольга Курносова зазначила, що проти учасників протестів у Башкирії відкрили понад 30 кримінальних проваджень. Ще понад 100 осіб затримали за адміністративними справами.

Крім того, одного протестувальника вбили. Ще один – перебуває у лікарні у важкому стані.

Якщо люди виходять боротись, то трибунал наближається. У Путіна одна проблема – дожити до трибуналу. Можливо, увірвуться у його палац та вб’ють. Він може не дожити до трибуналу,

– припустила вона.

Протести у Башкирії: головне