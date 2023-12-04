Європа вже відповідає Польщі: як розвивається ситуація на українському західному кордоні
Польські перевізники продовжують блокаду кордону з Україною. Тим часом Німеччина посилено перевіряє польські фури на кордоні із Польщею. Та тепер можна сказати, що це – відповідь країни на дії поляків проти України.
Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зазначимо, що у жовтні Німеччина запровадила прикордонний контроль на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією.
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"Бачимо відповідь Німеччини. Зараз у Німеччини з'явився аргумент. Якщо в перші дні від початку листопада можна було казати, що це – певна німецька ініціатива. Але зараз німці можуть сказати: "Так це ж відповідь на дії проти України", – переконаний Ус.
Поляки бояться інших партнерів у ЄС. Тому вони розуміють, що їм легше блокувати саме Україну. Водночас варто розуміти, що це – не позиція всієї країни, а лише окремої верстви польського суспільства. Мовляв, переносити протестні настрої перевізників на всю Польщу – не варто.
"Я сподіваюся, що ці діалоги вже ведуться до польського суспільства, що "давайте ви також будете тиснути на своїх перевізників", – додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Яка ситуація із блокадою українського кордону: дивіться відео
"Заручники ситуації"
Якщо говорити про суперечку між Україною та Польщею щодо імпорту українського зерна, Ус зазначив, що тут є питання до польських перекупників. Мовляв, вони говорили про те, що реалізовуватимуть українське зерно в інших країн, але вирішили потім це зробити у Польщі.
Багато проблем породжених в усіх сусідніх з Україною країнах ЄС. Вони врешті-решт призвели до того, що в Україні виникли ці проблеми. Тобто ми стали заручниками внутрішніх процесів кожної із цих країн,
– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Іван Ус зауважив, що дії польських перевізників підривають інтереси не лише Європейського Союзу, але і самої Польщі. На його думку, це їм має пояснити місцева влада.
Поляки блокують кордон з Україною: головне
- Польські перевізники блокують пункти перетину польсько-українського кордону. Протест триває із 6 листопада. У відповідь на це українські водії влаштували акції у містах Польщі.
- Поляки хочуть, аби для України скасували "транспортний безвіз". Згідно з ним, не треба отримувати обов'язкові дозволи для двосторонніх та транзитних перевезень у країни Європейського Союзу.
- Нині Україна та Польща працюють над умовами розблокування кордону. Протестувальники блокують рух вантажівок на 4 напрямках. Станом на ранок 3 грудня, на проїзд до України очікують понад 2500 вантажівок.