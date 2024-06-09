Протести на польському кордоні можуть відновитися: чого очікувати

Польські фермери можуть знову заблокувати кордон з Україною. Це відбувається у момент, коли Польща переживає серйозну міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Ексамбасадорка з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева розповіла 24 Каналу, що зараз ми бачимо прогнозовані Росією провокації. На тлі цього фермери анонсують нові протести.

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Яка причина протесту

Наразі є дуже мало інформації про нові блокування. Навіть поляки до кінця не знають, які саме вимоги будуть висунуті та яких видів транспорту вони стосуватимуться. Але варто дивитися на ширший контекст.

З 6 по 9 червня відбудуться вибори до Європейського парламенту. Напередодні цього у Брюсселлі та у столицях інших європейських країн ми бачили протести, які мали на меті ще раз показати незадоволення людей аграрною політикою ЄС.

Про Україну там майже взагалі не мовилось. Ніяких умов щодо українського імпорту ніхто не озвучував. Але дискусії між польським урядом і фермерами весь цей час продовжувалися,

– зауважила Ольга Трофімцева.

Польські фермери досі намагаються знайти варіанти тих чи інших додаткових обмежень для аграрного імпорту з України до Польщі. Хоча ми знаємо, що за офіційною статистикою імпорт і так не відбувається. Все їде транзитом в інші країни ЄС.

Українські посольства та відомства долучаться до врегулювання цієї ситуації. Ми пам'ятаємо заяви офіційних представників Польщі про те, що такі блокування є неправильними та порушують законодавсто. Уряд робитиме все можливе, щоб таких проблем не виникало.

Блокування кордону: що відомо