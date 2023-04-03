Протести під Лаврою: поліція взялася за священнослужителя, який напав на журналістів

3 квітня 2023, 17:00
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Джерело:

поліція Києва

Біля Києво-Печерської лаври один із ченців УПЦ МП пошкодив техніку журналістів. Дізнавачі поліції Києва повідомили йому про підозру за перешкоджання журналістській діяльності.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.

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Священник накинувся на журналістів

На території Києво-Печерської лаври 30 березня під час зйомки сюжету один зі священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора.

Співробітники Печерського управління поліції разом з аналітиками столичного главку задокументували цю подію та розпочали досудове розслідування.


Священник накинувся на журналістів / Фото поліції Києва

Вони встановили, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері.

Дізнавачі територіального підрозділу за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили 41-річному чоловікові про підозру в "перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів".


Нападнику повідомили про підозру / Фото поліції Києва

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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі

  • Священники УПЦ МП ще 29 березня повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври. Проте вони досі там залишаються, і навіть 2 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі недільну службу.
  • Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й віряни УПЦ МП.
  • За інформацією РБК-Україна, через це поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь.
  • Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла, що розслідування розпочалося за заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври.
  • Напередодні Шевченківський суд обрав Паші "Мерседесу" запобіжний захід – 60 днів під домашнім арештом.
  • Варто зауважити, що ввечері 1 квітня до Києво-Печерської лаври вкотре прийшли декілька сотень людей з українськими прапорами та плакатами, на яких були написи, що засуджують діяльність УПЦ МП.
  • Водночас монахи московської церкви провели біля входу до Києво-Печерської лаври молебень, до якого залучили приблизно 150 осіб. Вони намагалися перекричати активістів.

Автор: Ольга Котів