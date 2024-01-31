Кремль робить ставку на страх: чи може у Росії розгорітись справжній масштабний протест

Кремль посилює тиск на дружин мобілізованих, які виходять на протести та просять повернути чоловіків з фронту. Ці настрої у країні-агресорці тільки посилюються.

Масштаб протестів дружин окупантів може бути величезним. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов.

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"Верхівка айсберга"

Володимир Мілов зазначив, що такі настрої серед дружин мобілізованих переважають. Російські силовики можуть спробувати змусити активісток мовчати, однак репресії тут не допоможуть.

Дружини мобілізованих – це верхівка айсберга. Це симптом величезної проблеми, яка нариває. Вона не розв'язується просто репресіями,

– сказав він.

Протести жорстоко розігнали

Колишній міністр енергетики Росії підкреслив, що у Башкирії російські силовики дуже жорстоко розігнали протестувальників. Кремль намагається залякати росіян.

По Башкирії було видно, що вони намагаються спеціально налякати. Там одна людина загинула, іншій зламали хребет. Видно, що вони роблять ставку на страх. Тобто намагаються залякати людей,

– зауважив Мілов.

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