Може стати причиною протестів: що обурює росіян через війну з Україною

Повномасштабна війна, яку у лютому 2022 року розпочала Росія, створює все більше проблем для самих росіян. Є дві теми, які стають справжніми тригерами для суспільства країни-агресорки.

Російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу про те, що викликає у росіян найбільше невдоволення через загарбницьку війну в Україні. Мовиться, звісно, не про обурення через окупацію українських міст та вбивства українців.

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Опитування показують, що найбільше росіяни не згодні з амністією зеків, за те, що вони беруть участь у війні проти України. Воно й не дивно, адже потім ці люди повертаються в Росію, де й продовжують вбивати.

Якщо ті ж вагнерівці вчинятимуть якісь резонансні вбивства, це може бути тим, що підштовхне росіян (до протестних настроїв – 24 Канал),

– зазначила Ольга Курносова.

Росіяни виступають проти мобілізації

Все більше невдоволення у росіян викликає тема мобілізації. Зокрема, все частіше жінки мобілізованих на війну в Україні виходять на невеликі "мирні акції" з гаслами "Vерните мужа я Zа#балась".

Однак, здається, ці недопротести не мають особливих успіхів.

Міноборони прямо сказало, що нікого не відпустить, бо товариш Путін указу про демобілізацію не підписав. А під закон про "часткову демобілізацію" може потрапити будь-хто. Очевидно, ті мобілізовані, які вже на фронті, сидітимуть там стільки, скільки захоче Путін,

– наголосила Курносова.

Поки жінки російських вояк не радикалізовують свої акції та виходять на вулиці у маленькій кількості. Однак, якщо ці мітинги почнуть нести більше загроз, найпевніше, на них почнуть тиснути.

"Зараз тиснуть через власне чоловіків. Але питання, наскільки через них можна тиснути. Адже в їхніх руках – зброя, і чи не почнуть військові вже іншими способами протестувати. Це неприємна ситуація для Кремля", – пояснила аналітикиня.

Ймовірно, якщо навіть ці маленькі акції жінок російських військових не припиняться, то влада почне діяти звичними методами. Наприклад, відкриють кримінальні справи та посадять жінок під домашній арешт.

Протести росіянок: що відомо