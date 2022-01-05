Протестувальники в Алмати почали будувати барикади

У найбільшому місті Казахстану ситуація з "газовими" протестами загострюється. Мітингувальники почали будувати барикади.

За даними ЗМІ, мітингувальники налаштовані агресивно. Деякі з них нібито п'яні.

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Мітингувальники не дозволяють журналістам знімати та фотографувати барикади, які там почали будувати.

Яка зараз ситуація в Алмати

Від ранку 5 січня ситуація в найбільшому місті Казахстану є критичною. Мітингувальники вступали в сутички з силовиками.

Крім того, протестувальники захопили будівлю акимату та підпалили її. Також у місті горіла будівля прокуратури та колишньої президентської резиденції.

Доступу до інтернету та мобільного зв'язку в місті немає.

Протести в Казахстані: головне

Масові протести в Казахстані почалися 3 січня 2022 року. Причиною тоді ніби було підвищення ціни на газ.

Влада країни пішла на поступки і знизила вартість блакитного палива, однак це лише загострило ситуацію. Мітингувальники висунули нові вимоги до влади, серед яких були відставка уряду, проведення загальнонаціональних місцевих виборів, боротьба з корупцією та впливом на політику колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Майже по всій території країни відсутній доступ до інтернету, а в Нур-Султані та Алмати відключили мобільний зв'язок.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та заявив про готовність розпустити парламент.

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Люди вийшли на масові протести підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.