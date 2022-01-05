Протестувальники в Алмати захопили будівлю каналу і вимагали виходу в прямий ефір

В Алмати протестувальники ввірвалися в будівлю телеканалу "Мир24". Вони вимагали у співробітників ЗМІ виходу в прямий ефір.

В Алмати тривають протести. Мітингувальники вже дісталися і до будівель ЗМІ.

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Протестувальники захопили телеканал

В Алмати протестувальники захопили будівлю кореспондентського пункту телеканалу "Мир24". Вони вимагали виходу в прямий ефір,

– йдеться у повідомленні.

До приміщення увірвалися люди з палицями. Протягом приблизно 1 години вони утримували співробітників телеканалу "Мир24" та інших журналістів.

У телеграмі "Раньше всех. Ну почти" розповіли, що мітингувальники повністю розгромили офіс телеканалу. Усе телевізійне обладнання знищене.

У Казахстані відключили інтернет

На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Також казахський телеканал "КТК", який належить фонду Нурсултана Назарбаєва, припинив своє мовлення. Ситуацією занепокоєні не лише в країні, а й у всьому світі.

Протести в Казахстані: головне

У містах Казахстану тривають протести. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.

Влада пішла на поступки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Але протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Між мітингувальниками та правоохоронцями спалахують сутички. Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – поліцейські.

В Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану.

5 січня горіли адміністрація і прокуратура Алмати, а також стара резиденція президента. Ці будівлі мітингувальники взяли штурмом.

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