Протестувальники в Алмати захопили будівлю каналу і вимагали виходу в прямий ефір
Джерело:телеграм "Протесты в мире"
В Алмати протестувальники ввірвалися в будівлю телеканалу "Мир24". Вони вимагали у співробітників ЗМІ виходу в прямий ефір.
В Алмати тривають протести. Мітингувальники вже дісталися і до будівель ЗМІ.
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Протестувальники захопили телеканал
В Алмати протестувальники захопили будівлю кореспондентського пункту телеканалу "Мир24". Вони вимагали виходу в прямий ефір,
– йдеться у повідомленні.
До приміщення увірвалися люди з палицями. Протягом приблизно 1 години вони утримували співробітників телеканалу "Мир24" та інших журналістів.
У телеграмі "Раньше всех. Ну почти" розповіли, що мітингувальники повністю розгромили офіс телеканалу. Усе телевізійне обладнання знищене.
У Казахстані відключили інтернет
На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Також казахський телеканал "КТК", який належить фонду Нурсултана Назарбаєва, припинив своє мовлення. Ситуацією занепокоєні не лише в країні, а й у всьому світі.
Протести в Казахстані: головне
- У містах Казахстану тривають протести. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.
- Влада пішла на поступки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Але протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.
- Між мітингувальниками та правоохоронцями спалахують сутички. Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – поліцейські.
- В Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану.
- 5 січня горіли адміністрація і прокуратура Алмати, а також стара резиденція президента. Ці будівлі мітингувальники взяли штурмом.
Важливо – протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео