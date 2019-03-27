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      Проти свідків у справі Труханова НАБУ відкрило кримінальні справи, – журналістка

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      Голова міста Труханов – неоднозначна фігура в Одесі
      Голова міста Труханов – неоднозначна фігура в Одесі / hrabro.com

      НАБУ відкрило кримінальні провадження проти свідків, які відмовились давати покази під час розгляду кримінальної справи по суті щодо одеського міського голови Геннадія Труханова.

      Про це повідомила одеська журналістка, спостерігач Центру правового моніторингу "Гідність" Тетяна Герасимова.

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      "Почалося засідання у справі Труханова. Голова колегії Сергій Черевко заявив, що в найближчі три дні їх викликали для дачі пояснень до Києва. Кримінальні справи порушено проти свідків, які відмовилися давати свідчення. Прокурори у справі також побували в понеділок і вівторок на бесідах в НАБУ", – проінформувала Герасимова.

      За словами спостерігача, НАБУ відкрило кримінальні провадження за частиною 1 статті 385 КК України: "Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків у суді або під час провадження досудового розслідування".

      Об'єктивна сторона злочину виявляється в бездіяльності, що являє собою відмову свідка від давання показань, експерта – від виконання обов'язків щодо надання висновку, перекладача – від виконання обов’язків щодо здійснення перекладу.

      Під відмовою від виконання дій (обов'язків), зазначених у вказаній статті Кримінального кодексу, слід розуміти ухилення особи, викликаної як свідок, призначеної експертом або перекладачем, від виконання покладеного на неї процесуального обов'язку давати показання (пункт 2 частини 2 статті 66 КПК), здійснювати експертне дослідження (пункт 1 частини 5 статті 69 КПК) і надати висновок (стаття 101 КПК) чи здійснити переклад (пункт 3 частини 3 статті 68 КПК) за відсутності поважних причин, які перешкоджали б виконанню цього обов'язку.

      Труханов
      Геннадій Труханов, міський голова Одеси

      Варто додати, що протягом восьми днів допитали 75 зі 110 свідків у справі – чиновників Одеської мерії, депутатів міської ради, експертів, довірених осіб бізнесгрупи обвинувачених та інших. Частина свідків взагалі відмовилася говорити, посилаючись на конституційне право не свідчити проти себе.

      Це рецензент оцінки обвинуваченої Богданової – експертка Олена Побєдіна, екс-експерт Микола Ткач, ліквідатор ТОВ "ХК "Краян" – Мілена Фоменко. Представниця UAB Naster адвокатка Ганна Скорик послалася на адвокатську таємницю.

      За що в Одесі судять Геннадія Труханова? У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова.

      Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман. В Малиновському райсуді Одеси триває розгляд справи по суті.

      останні новини у справі Труханова
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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Публікації Новини України Геннадій Труханов Статті Новини Одеси НАБУ
      Джерело: 24 канал
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