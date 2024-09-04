Чого не вистачає Україні, щоб протидіяти новій тактиці російських обстрілів

Росія майже щодня здійснює масовані атаки по території нашої країни. Сили ППО докладають максимум зусиль, щоб збивати щонайбільше ворожих цілей. Однак Україна постійно наголошує про необхідність збільшення допомоги з боку партнерів саме систем ППО.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Повітряні сили України, попри дефіцит відповідних зенітно-ракетних комплексів та авіації, 26 серпня змогли відбити один з наймасованіших ударів по Києву – на межі своїх можливостей. Це дуже високий показник, проте Україні потрібно більше засобів, щоб його покращувати.

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Потрібні високотехнологічні засоби ППО

Для протидії ракетам Х-47М2 "Кинджал", 9М723 ОТРК "Іскандер-М" та 3M22 "Циркон", які росіяни хоч і дуже рідко, але використовують, потрібні високотехнологічні засоби ППО – насамперед ЗРК Patriot та SAMP/T.

Не в усіх областях України є ешелонована ППО, в складі якої є такі засоби. Тому протидія цим ракетам можлива у Києві та Київській області та в деяких інших,

– пояснив військовий оглядач.

Також складна ситуація з безпілотниками Shahed-136, але не тому, що українська ППО їх менше збиває, а, тому що, за його словами, росіяни почали використовувати нову тактику – запускають їх по досить складних траєкторіях польоту.

Іноді "Шахеди" пролітають над водоймами, болотами, лісами – там, де їх важко переслідувати сухопутним мобільним групам перехоплення. У такому випадку використовується:

зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дій, який є не в кожній області;

залучається авіація, наприклад, ударні гелікоптери.

Нещодавно з'явилось відео, як українські вертольоти Мі-24 та Мі-8 збивають "Шахеди". Це один з засобів протидії російським дронам, але їхню кількість потрібно збільшувати, тому що повітряної компоненти – гелікоптерів – нам не вистачає. Так само потрібно більше легкої авіації – легкої штурмової, турбогвинтової, поршневої, яка дозволяє перехоплювати повітряні об'єкти,

– наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що ворог 4 вересня завдав ударів по Львову, Кривому Рогу та Києву. Зокрема у Львові внаслідок удару, на жаль, загинуло 7 людей, серед яких – 7-річна дівчинка. Також є постраждалі – щонайменше 64 людини.