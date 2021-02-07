Процес імпічменту Трампа можуть призупинити: про це просить його адвокат

Якщо імпічмент Дональда Трампа не розглянуть до 12 лютого, то процес можуть призупинити. Захисник 45-го президента пояснив це потребою дотримуватись шабату. Відповідний лист адвокат вже надіслав у Сенат.
Джерело:The New York Times
Адресатами є лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконел.
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Також лист надіслали сенатору Патріку Ліхі, який головує у процесі імпічменту.
Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, врахуємо його. Консультації із зацікавленими особами про структуру процесу ще тривають,
– сказав представника Шумера Джастін Гудмен.
Сенатори можуть розглянути питання в рекордний термін
Є кілька варіантів того, як можуть задовольнити клопотання адвоката Трампа. Сенатори можуть відкласти процес до 15 лютого або розглянути питання в екстреному порядку до 12 лютого. Тоді сенатори встановлять рекорд з розгляду подібних справ.
Головне про імпічмент Дональду Трампу
- Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року проголосувала за імпічмент Трампа.
- Причини – дії та заклики Трампа під час подій 6 січня, коли його прихильники штурмували Капітолій.
- Резолюцію про імпічмент 25 січня передали в Сенат. У документі тільки 1 стаття звинувачення – підбурювання до заколоту.
- Початок процесу судового розгляду справи запланували на 9 лютого.
- Сам Трамп відмовився давати свідчення у процесу.
Чому адвокат Трампа просить перенести розгляд?Адвокат Трампа просить призупинити розгляд процесу через шабат – сьомий день тижня, в який Старий Заповіт наказує утримуватись від роботи. Триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу.
Дані з Вікіпедії.