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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проукраїнського сенатора Маккейна прооперували

85 Читать новость на русском
Джон Маккейн
Джон Маккейн / theimmoralminority.blogspot.com

Американський сенатор Джон Маккейн 16 квітня переніс операцію кишечника.

Про це мовиться у повідомленні на сайті республіканця.

Маккейна госпіталізували 15 квітня у лініку у Фініксі.

Операція Маккейна була пов’язана з дивертикулітом. Наразі стан сенатора лікарі визначають як стабільний.

Нагадаємо, раніше лікарі діагностували у Маккейна агресивну форму пухлини мозку – гліобластом. Сенатора, якому виповнилося 80 років, прооперували, він проходив реабілітацію у себе вдома в Арізоні.

Теги: Джон Маккейн Новини США
Джерело: 24 Канал
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