Проукраїнського сенатора Маккейна прооперували
Американський сенатор Джон Маккейн 16 квітня переніс операцію кишечника.
Про це мовиться у повідомленні на сайті республіканця.
Маккейна госпіталізували 15 квітня у лініку у Фініксі.
Операція Маккейна була пов’язана з дивертикулітом. Наразі стан сенатора лікарі визначають як стабільний.
Нагадаємо, раніше лікарі діагностували у Маккейна агресивну форму пухлини мозку – гліобластом. Сенатора, якому виповнилося 80 років, прооперували, він проходив реабілітацію у себе вдома в Арізоні.
Джерело: 24 Канал
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