Проукраїнського сенатора Маккейна прооперували

Американський сенатор Джон Маккейн 16 квітня переніс операцію кишечника.

Про це мовиться у повідомленні на сайті республіканця.

Маккейна госпіталізували 15 квітня у лініку у Фініксі.

Операція Маккейна була пов’язана з дивертикулітом. Наразі стан сенатора лікарі визначають як стабільний.

Нагадаємо, раніше лікарі діагностували у Маккейна агресивну форму пухлини мозку – гліобластом. Сенатора, якому виповнилося 80 років, прооперували, він проходив реабілітацію у себе вдома в Арізоні.