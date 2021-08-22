Провал мінських угод та небезпека Росії: які теми порушили Зеленський та Меркель на зустрічі

Володимир Зеленський 22 серпня провів довгоочікувану зустріч з Ангелою Меркель. Одним з головних питань, яке обговорили лідери України та Німеччини, була безпекова ситуація на Донбасі.

Зустріч президента України та канцлерки Німеччини відбулася у Маріїнському палаці.

Важливо Не є догоджанням Путіну, – Меркель відповіла, чому не братиме участь у Кримській платформі

Як теми порушили Зеленський та Меркель

Розмова лідерів України та Німеччини відбулася у Києві, 22 серпня. На ній порушили основні питання українсько-німецьких відносин. Після завершення зустрічі Зеленський та Меркель влаштували спільну пресконференцію, де відповіли на питання журналістів.

Про війну на Донбасі

Пріоритетною темою переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель було врегулювання конфлікту на Донбасі. Зеленський зазначив, що врегулювання ситуації на Донбасі має відбуватися на основі кластерів та паризьких домовленостей "нормандської четвірки".

Водночас, за словами українського лідера, для України важливо, щоб її міжнародні партнери продовжували тиск на Росію у питанні домовленостей щодо Донбасу.

Актуально Зеленський закликав тиснути на Росію, поки не буде нормандської зустрічі: заява Меркель

Ангела Меркель визнала, що переговори у нормандському форматі щодо Донбасу "не ідуть вперед", а проблеми у мінських домовленостях "мають структурний характер". Вона також повідомила, що "хотіла б провести ще одну зустріч" на рівні лідерів чотирьох держав: Німеччини, Франції, України та Росії.

"Північний потік-2" та енергетична безпека

Востаннє лідери Франції, Німеччини, України та Росії зустрічались у грудні 2019 року у Парижі. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна, Франція та Німеччина розуміють , що саміт потрібно провести. Проте Москва усіляко намагається відтермінувати зустріч.

Також Зеленський та Меркель обговорили ймовірний запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Ми розглядаємо цей проєкт виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля,

– підкреслив український президент.

Меркель прокоментувала німецько-американську угоду щодо "Північного потоку-2". На її думку, ця угода є відповіддю Німеччини на стурбованість щодо можливого зловживання з боку Кремля, яку висловили в Україні.

Вона також зазначила, що Німеччина має намір продовжити договір щодо транспортування російського газу через Україну, який наразі розрахований до 2024 року. За її словами Меркель, Німеччина навіть матиме в Україні свого спеціального уповноваженого представника з питань транзиту газу.

Угода між США та Німеччиною: коротко

До теми Меркель закликала якнайшвидше продовжити договір про транзит газу Україною

Допомога проти COVID-19

Зеленський також подякував Німеччині за 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу, які Німеччина передала Україні напередодні.



Німеччина передала Україні вакцину / Фото Посольства Німеччини в Києві

Зауважимо, що у липні Зеленський вже зустрічався з Меркель у Берліні. Там на спільному брифінгу президент заявив, що питання будівництва "Північного потоку-2" повинне обговорюватися в межах нормандського формату.

Меркель, своєю чергою, запевнила: Німеччина зробить усе, щоб зберегти транзит газу через Україну навіть після добудови російського газопроводу.