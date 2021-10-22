Провели майже 2 тисячі рейдів: як минув перший день транспорних перевірок
Джерело:пресслужба Укрзалізниці
В Україні відбувся перший день нових карантинних правил пасажирських обмежень. Правоохоронці провели приблизно 2 тисячі перевірок.
До поїздів не допустили 175 пасажирів. Поліцейських викликали 25 разів, аби врегулювати ситуації.
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За інформацією Нацполіції, правоохоронці провели:
- понад 1 800 перевірок – на автотранспорті;
- майже 200 рейдів – на залізничних вокзалах.
Відомо, що поліцейські склали 10 адміністративних протоколів про адміністративні порушення під час перевезень автотранспортом.Зауважимо! Порушникам, зокрема юридичним особам, загрожує штраф у розмірі – 34 – 170 тисяч гривень.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, адмінпротоколи склали у таких областях:
- у Чернівецькій – 4 протоколи;
- у Чернігівській – 3 протоколи;
- у Дніпропетровській – 1 протокол;
- у Львівській – 1 протокол;
- у Херсонській – 1 протокол.
Представники Укрзалізниці нагадали, що повинні мати із собою пасажири: документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації; негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест.
До речі, у пунктах вакцинації на 10 залізничних вокзалах можна вакцинуватися проти коронавірусу. В таких пунктах за добу щеплення зробили приблизно 700 осіб.
Нові правила перевезень: що відомо
- Нові правила міжобласних перевезень почали діяти з 21 жовтня.
- Відтак всі пасажири автобусів, літаків і поїздів повинні мати або сертифікат вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
- На залізничному вокзалі столиці вишикувалися великі черги за ПЛР-тестами, аби сісти в транспорт. Водночас у Львові наразі конфліктів не було.
- За пів доби 21 жовтня на вокзалах виявили 18 хворих на коронавірус.