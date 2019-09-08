Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

У своєму прес-релізі агентство зазначає, що Україна показала можливість вчасно отримати доступ до зовнішнього фінансування бюджету, поліпшивши макроекономічну стабільність та зменшивши державну заборгованість, а скорочення виборчого періоду значно понизило політичну невизначеність.

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Очікувана безперервність макроекономічної політики, виявлена прихильність нового уряду до структурних реформ та взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями дозволяють Fitch очікувати на подальше зростання кредитоспроможності,

– йдеться в повідомленні.

Кредитне агентство також відзначило, що очікується зниження державного боргу України до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій) вже до кінця 2019 року, оскільки він вже скоротився майже на 20 пунктів з піку 69,2% (80,9% з урахуванням гарантій) у 2016 році і є нижчим від актуального середнього значення "B" на 57,5%. За прогнозами скорочення державного боргу досягне 44,4% вже до 2021 року.

ВВП (Валовий внутрішній продукт) – загальна вартість всіх наданих послуг та проданих товарів у країні за рік.

Fitch Ratings також перерахувало основні фактори, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу України в майбутньому:

• підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;

• вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;

• перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;

• подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.

До слова, у вересні Україна має розпочати переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ прибуде до України вже наступного тижня.

Що означає підвищення кредитного рейтингу?Кредитний рейтинг – головний показник платоспроможності країни за кредитами. Від нього також залежить вартість українських активів та цінних паперів компаній, а також відсоткова ставка для майбутніх кредитів. Чим вищий рейтинг – тим вигідніше брати кредит.