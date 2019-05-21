Провідні банки країни уже скористалися новим інструментом рефінансування НБУ

Національний банк України з 11 січня 2019 року запустив у роботу новий операційний дизайн своєї монетарної політики для гнучкого реагування на зміни ліквідності банківської системи країни.

Основними операціями нового дизайну стали як тендери з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і рефінансування на цей же строк. Вартість таких операцій визначена на рівні облікової ставки Національного Банку України. Про це йдеться на сайті Банку інвестицій та заощаджень.

Таким чином, регулятор став активним гравцем на ринку міжбанківського кредитування. При чому, на сьогодні для банків залучення ресурсів у НБУ є привабливішим, ніж на міжбанківському ринку – 17,5% проти 18%-19% на ринку на строк 14 днів.

Найчастіше – це операція РЕПО (кредит під заставу цінних паперів-ОВДП Міністерства фінансів України), що не являється кредитом рефінансування в класичному вигляді. Тобто банки розміщують кошти в ОВДП (державі) і при потребі можуть залучати ресурс у НБУ (держави) під заставу даних цінних паперів.

Даний вид операцій користується попитом на ринку, але не всі учасники ним навчились користуватись. Для прикладу, в березні 2019 року кредитування від Національного банку використовували: "Промінвестбанк", ПриватБанк, "Мегабанк", "Укрсиббанк", "Містобанк", "Укргазбанк", "ОТП банк", Банк інвестицій та заощаджень. Дані операціє є стандартною практикою для банків і не є свідченням наявності проблем з ліквідністю у банку, а лише засвідчують гнучкість у підходах та адаптації до сучасних інструментів на ринку.