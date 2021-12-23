Провокації можуть призвести до військових дій, – російський політик про ймовірний наступ Кремля

На Донбасі через Росію можуть відбуватися дії, які несуть ризик дуже небезпечних провокацій. У результаті вони можуть призвести до ескалації воєнних дій в Україні.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський опозиційний політик Лев Шлосберг. Водночас Володимир Путін хоче отримати підтвердження готовності Європи віддати під вплив Росії певні держави.

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За словами Шлосберга, такі дії очільника Кремля є своєрідним геополітичним шантажем. Це вимога визнати фактичний вплив Росії на пострадянських територіях.

Зважаючи на це, погрози Путіна піти у наступ на Україну є не підготовкою до реальних воєнних дій, а радше спробою вимагати у Євросоюзу та США перегововорів про новий світоустрій.

Однак при цьому треба враховувати, що ситуація на Донбасі залишається доволі важкою. Як розповів політик, абсолютно очевидно, що участь російських озброєних сил на окупованих територіях у зміні політичної карти України є дуже великою.

Там (на Донбасі – 24 канал) можуть відбуватися дії, які, на мій погляд, несуть в собі ризик дуже небезпечних провокацій, що можуть призвести до ескалації воєнних дій на території України,

– заявив Шлосберг.

Як підсумував політик, за такого розвитку подій Росія говоритиме, що не причетна до них. Однак насправді усе й так буде зрозуміло.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова , Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

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Програма "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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