Кремль готує проєкти для запуску в Україні, але марно: найважливіше з розмови з Даніловим

Росія намагається розхитати ситуацію всередині України. Останнім часом збільшується кількість дезінформаційних, деструктивних процесів в медіа.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Найголовніше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Росія хоче розхитати ситуацію

Данілов зазначив, що Росія останнім часом максимально активізує своїх агентів, які у них були в Україні заздалегідь заготовлені.

Вони зараз починають волати російською мовою. Ми це все відстежуємо, повірте. Розуміємо, що нам треба робити. Усі проєкти, які вони хочуть запускати (в Україні – 24 Канал) злітати не будуть,

– запевнив Данілов.

Також секретар РНБО додав, що усі плани Росії будуть провальними.

Олексій Данілов про російських агентів, ситуацію на фронті та процес фрагментації Росії: дивіться відео

Жорстке попередження агентам Росії

Олексій Данілов жорстко висловився щодо проросійських агентів, які сиділи в Україні та активізувались останнім часом. Він зазначив, що мовиться про "старих" людей, які ще раніше на території його рідної Луганщини виступали "під колорадськими стрічками". А зараз сидять в Києві і починають говорити, як ми маємо себе вести.

Я їм вже вітання передавав,

– натякнув секретар РНБО.

"Хлопці, це питання короткого часу. Я вас попереджаю, що вам треба зупинитися. Ви ще молоді, вам по 40 – 45 років. Пригальмуйте, будь ласка", – сказав Данілов.

Російські варіанти призупинення війни

Росія хоче "передишки" у цій війні, адже розуміє, що не була готова до такого спротиву. Вона готова призупинити війну у найвигідніший для себе спосіб. Найкращий варіант для Владіміра Путіна та його армії, як зазначив Данілов, підписати певні "мирні угоди", а через деякий час, підготувавшись, знову вдарити по Україні.

Все це – марно витрачений час та гроші на різні проєкти. Не пройде та не проходило. Жодних шансів, що ми щось з ними підписуватимемо, на сьогодні немає,

– впевнено заявив Данілов.

Данілов впевнений у перемозі України, адже допомога від партнерів надходить, а союзників стає все більше.

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Потужні бої за Бахмут

Олексій Данілов не заперечує, що ситуація у районі Бахмута складна й досі. Бої не припиняються вже місяцями. Однак Збройні Сили України не припиняють нищити ворога.

Щодня на Бахмуті наші військові нищать цих терористів, вони "пакують" їх сотнями,

– сказав секретар РНБО.

Він запевнив, що українські захисники стоятимуть за місто доти, доки вважатимуть за потрібне.

Данілов не сумнівається, що ЗСУ виб'ють військовим шляхом росіян з окупованих територій. Мовиться не лише про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а й про Крим.

"Якщо окупанти не зрозуміють, що треба забиратися з нашої земні – українські воїни відправлять їх у звичному напрямку", – підсумував секретар РНБО.

Бавовна в Росії – не наша справа

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. ЗСУ станом на 2 березня відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське.

Також Олексій Данілов прокоментував загадкові вибухи на російських інфраструктурних та військових об'єктах. Вони стають все частішими, у цьому росіяни звинувачують Україну. Однак українцям на це байдуже.

Звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це ж не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує,

– відреагував на ситуацію Данілов.

Водночас він наголосив, що росіянам не варто сподіватись, що під час війни вони житимуть спокійно, поки українці страждають від терористичних атак з їхнього боку.

Допомога Росії від Китаю

У медіа припускали, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко здійснив візит до Китаю з метою домовитися про військову допомогу для Росії. Однак Данілов не вірить у це.

Насправді Лукашенко їздив, найімовірніше, домовлятися за себе.

Завдання Лукашенка доволі просте – він хоче взяти гарантію, що Путін припинить над ним знущатися, викликати "по дзвінку",

– пояснив він.

Також Данілов вважає, що Лукашенко розуміє, що загрожуватиме йому та Білорусі в цілому, якщо їхні війська зайдуть на територію України.

Як відбуваються "електронні" пуски ракет

Секретар РНБО пояснив, що означають "електронні" пуски ракет, які є абсолютно звичною справою для росіян. Вони регулярно проводять тренувальні польоти та імітують такі пуски.

"Вони перед тим, як завдавати ударів, роблять ці електронні пуски. Це не є новиною", – сказав Данілов.

Він заспокоїв, що сили ППО розуміють цю ситуацію, а тому ніякої дивини в цьому немає.

Готувалась легітимізація Януковича

Скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва у грудні 2021 року прийняв заяву від Віктора Януковича. За словами Данілова, це абсурд, але факт залишається фактом.

Секретар РНБО пов'язує це з підготовкою до легітимізації Януковича.

Це зрозуміло будь-якій людині, яка має хоча б невеличке розуміння та аналітичний склад розуму,

– зазначив він.

На щастя, їм не вдалося "прокрутити" цей сценарій.

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