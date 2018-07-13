Подорожчання проїзду в київському метро: адміністрація розповіла, що робити зі старими жетонами

З 14 липня вартість одноразового жетону в київському метро зросте до 8 гривень. Однак старі жетони можна буде обміняти на нові без доплати до кінця липня.

Як розповіли у прес-службі столичного метрополітену, до кінця липня старі сині жетони можна буде обмінювати на нові зелені без доплати, а от у серпні за їх обмін доведеться доплачувати. З вересня вони повністю будуть замінені зеленими жетонами вартістю 8 гривень.

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Один жетон можна буде обміняти в будь-якій касі, два і більше – в сервісних центрах на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Дарниця" (вестибюль № 2) щодня з 8:00 до 19:00. З серпня за обмін старих жетонів на нові доведеться доплачувати або обмінювати їх пропорційно нової вартості. Це можна буде зробити у вищевказаних сервісних центрах.



Нові тарифи на метро в Києві: де можна обміняти жетони

З 1 вересня 2018 року раніше придбані сині жетони стануть недійсними.

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Також поїздки, записані до 14 липня на безконтактні картки метро або метропас, залишаються дійсними. Метропас можна поповнити на станції "Кловська", безконтактні картки – на будь-якій станції. Всі придбані місячні проїзні квитки залишаються дійсними до кінця липня.

Крім цього, термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання. Водночас кількість поїздок, одноразово придбаних на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць, а загальна кількість таких поїздок не може перевищувати 100 одиниць.