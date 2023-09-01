На окупованих територіях Росія вже почала "дострокове голосування": що це означає
Росія анонсувала "вибори" на окупованих територіях 10 вересня, однак вирішила розтягнути цей процес. Уже 31 серпня стартувало так зване "дострокове голосування".
Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, навіщо окупантам стільки різних "голосувань".
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Окупанти заявили, що планують охопити 214 тисяч виборців і 375 населених пунктів – віддалених і розташованих на лінії зіткнення. Ворог мотивує свої дії "добром для людей", про що свідчать його безглузді агітки:
Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу
Крім того, у межах "дострокового голосування" на території Росії підготували так звані "екстериторіальні виборчі дільниці" для жителів Запорізької області.
Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу
Після "дострокового голосування" почнеться "підготовче", а вже потім "єдиний день голосування" – 10 вересня.
Голосування – не єдина мета ворога
Як відомо, скриньку для бюлетенів носитимуть по помешканнях людей. Однак член окупаційної комісії буде не сам – його супроводжуватимуть представники "народного ополчення" з автоматами, щоб "гарантувати безпеку голосування".
Очевидно, що в такий спосіб окупанти планують розв'язати цілий комплекс проблем:
- фактично змусити людей "проголосувати";
- з'ясувати, хто проживає і чи має російський паспорт;
- виявити тих, хто підтримує Україну.
Псевдовибори на окупованих територіях: останні новини
- Росія залучила 9229 кандидатів, 62% з яких – громадяни країни-агресорки. У такий спосіб ворог прагне поставити на керівні посади лише своїх людей.
- Українська розвідка закликала небайдужих громадян поділитись інформацією щодо псевдовиборів. Зокрема, даними про колаборантів та фальсифікації під час "голосування". Це допоможе українським захисникам.
- Як відомо, Євросоюз не схвалив проведення "виборів" на окупованих територіях України. Там наголосили, що це чергове порушення міжнародного права.