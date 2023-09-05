Псевдовибори на окупованих територіях: розвідка Британії вказала на серйозні проблеми Росії

Російські загарбники хочуть провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих ними територіях України. Британські розвідники розповіли про цілі та проблеми Кремля.

Російські загарбники хочуть 8 – 10 вересня провести псевдовибори на окупованих територіях України паралельно з виборами у Росії. Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії за 5 вересня.

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Навіщо окупантам ці "вибори"

Як пояснили західні розвідники, путінська партія "Єдина Росія" прагне у такий спосіб закріпити контроль і вплив Кремля на тих українських територіях, що зараз перебувають під тимчасовою окупацією росіян.

Загарбники вже розпочали "голосування" в окупованому та зруйнованому Маріуполі. Також псевдовибори стартували на окупованій частині Запорізької області.

З якими проблемами зіткнулася Росія

Росіянам не вистачає кадрів серед гауляйтерів та загарбників.

Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів – є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори,

– заявили британські аналітики.

Розвідка Великої Британії також згадала у своєму огляді дані від Центру національного спротиву. Там заявили, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.

Крім цього аналітики навели результати кремлівських опитувань. Згідно із ними, "Єдина Росія" набере 80% "голосів" в чотирьох тимчасово окупованих регіонах України та з високою ймовірністю отримає більшість місць.

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