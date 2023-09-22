"Пташка" доліталася: над Дніпропетровщиною зранку збили ворожий безпілотник
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Один з російських безпілотників "долітався" зранку 22 вересня. Українські військові приземлили ворожий БпЛА в Дніпропетровській області.
Про знищення російського безпілотника повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, дрон було збито в небі над Дніпропетровською областю.
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Безпілотник знешкодили в небі
"Мінус ворожий безпілотник. Ще одна "пташка" агресора доліталася. Наші захисники збили її в небі над областю", – написав Лисак.
Водночас керівник Дніпропетровської ОВА не уточнив, який тип безпілотника було збито. Зокрема, не відомо, чи це був ударний дрон, чи розвідувальний.
Також інформацію про збиття дрона над Дніпропетровською областю поки не коментували українські військові.
Попередні атаки Росії в Дніпропетровській області
- Дніпропетровська область регулярно потерпає від ударів російських військових. Окупанти атакують регіон з різних типів озброєння. Росіяни застосовують різні ракети, артилерію та дрони-камікадзе.
- Так, ввечері 20 вересня захисники Повітряного командування "Схід" знешкодили в Дніпропетровській області два російські дрони.
- Вночі 19 вересня російські військові атакували Кривий Ріг. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля.
- Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Також зранку українські військові знешкодили на Дніпропетровщині ворожий дрон.
- Вночі 14 вересня під час однієї з численних масованих атак Росії над Дніпропетровською областю вдалося збити 3 ворожі безпілотники.
- Однак уламки частково зруйнували приватний будинок на Нікопольщині. Відомо про пошкодження ще 6 домівок, 8 господарських споруд та 3 авто.