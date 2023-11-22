Словаччина тимчасово розблокувала пункт пропуску на кордоні з Україною

Словаччина розблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Втім, тимчасово.

На ранок 22 листопада перед цим пунктом пропуску в напрямку нашої держави перебуває понад 300 вантажівок.

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Рух вантажівок тимчасово розблокували

У ДПСУ зазначили, що рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано.

Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів,

– розповіли прикордонники.

Додали, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

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Коротко, що цьому передувало