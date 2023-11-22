Словаччина тимчасово розблокувала пункт пропуску на кордоні з Україною

22 листопада 2023, 10:38
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Джерело:

Держприкордонслужба

Словаччина розблокувала рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Втім, тимчасово.

На ранок 22 листопада перед цим пунктом пропуску в напрямку нашої держави перебуває понад 300 вантажівок. 

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Рух вантажівок тимчасово розблокували

У ДПСУ зазначили, що рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано.

Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів,
– розповіли прикордонники.

Додали, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі.

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Коротко, що цьому передувало

  • Напередодні, 21 листопада, у ДПСУ повідомили, що на території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".
  • За даними від Прикордонної поліції Словаччини, у вівторок з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що прямують в напрямку цього словацького пункту пропуску, суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород.
  • Блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни проведення не повідомляли.
  • Пообіді перед цим пунктом пропуску на території Словаччини в напрямку України перебували близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснювався у штатному режимі.
  • Згодом ЗМІ з посиланням на ДПСУ писали, що словацька сторона пропускатиме з України по одній вантажівці на годину через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке – Ужгород". У нашу державу – по 4 вантажівки на годину.
  • 15 листопада словацькі перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною. Заявили, що зроблять це, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.
  • Додамо, що 6 листопада польські перевізники заблокували 3 пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. Вимагають, аби повернули дозволи для українських перевізників, створили окрему чергу для автомобілів на номерах країн ЄС та надали полякам доступ до української системи "Шлях".

Автор: Юлія Муріна