Пушилін кличе Зеленського на переговори: Арестович каже, що цього ніколи не буде

Позиція України – принципова: ніяких перемовин з так званими «ЛНР» та «ДНР» бути не може. Тобто про виконання про пропозиції Путіна щодо зустрічі з лідерами бойовиків і мовитись не може.

За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, глава Кремля під час своєї відповіді президенту Зеленському зробив дуже цікаву обмовку. Про це Арестович повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Це нереально навіть в умовному просторі, – Арестович

Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі". Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював мінські угоди,

– розповів речник.

Арестович пояснив, що глава Кремля сказав: "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала". Ця обмовка – це фактично словесний вихід з мінських угод.

Росія все зводить до визнання "ЛНР" та "ДНР"

"Ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина", – розповів Арестович.

Таким чином, Москва усі питання – як безпекові, так і гуманітарні та економічні, зводить до визнання "ЛНР" та "ДНР". А це, наголосив Арестович, глухий кут.

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Пушилін теж запропонував Зеленському зустрітись

Одразу після відповіді Путіна Зеленському щодо зустрічі на Донбасі, виступив із заявою глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. В ефірі російського телебачення він зухвало закликав президента України "не ховатись в кущах другої лінії оборони" під час відвідин Донбасу.

Закликаю вас, пане Зеленський, не лідерів третіх країн запрошувати на лінію зіткнення, а краще відправитися туди самому для чесного і відкритого діалогу з нами. Ми разом з главою "ЛНР" готові там вас особисто зустріти і предметно і професійно поспілкуватися про ситуацію і шляхи мирного врегулювання,

– сказав Пушилін.

Глава терористів начебто готовий і до онлайн-дебатів і до публічних зустрічей.

Що відповів Путін Зеленському щодо зустрічі на Донбасі? Путін порадив Зеленському спочатку зустрітись з так званими лідерами "ДНР" та "ЛНР". Глава держави-агресора вкотре запевняє, що Росія – не сторона конфлікту. Закиди Путіна Києву традиційні – утиски російської мови, втручання у діяльність церкви, руйнування відносин з Москвою.

Ба більше, Пушилін впевнений, що бойовикам є чим поділитись з українцями – у сфері освіти, медицини та соцдопомоги. Що саме конкретно він мав на увазі – не уточнив.