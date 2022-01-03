Путін 100% вистрілить, коли відчує розбалансованість, – Клімкін

Володимир Путін завжди чекає, поки його ціль дасть слабину. Щойно він її побачить, одразу йде в наступ.

Так було і у випадку з Україною. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Росія може атакувати

"Якщо Путін відчує розбалансованість, можливість дестабілізації – 100% вистрілить", – заявив Клімкін.

За словами ексглави МЗС України, переговори кремлівського лідера з президентом США Джо Байденом зменшили градус напруги. Втім для Путіна саме існування України – це проблема для тієї Росії, яку він собі намалював.

Експосадовець зазначив, що в Росії зовсім інша система цінностей, в якій українці ніколи не зможуть жити. Хоч глава Кремля переконаний, що над цим ще "можна попрацювати".

Логіка Путіна

На думку ексміністра закордонних справ України, Путін сам не знає, чи нападе, але завжди готується до цього. Він створює потенціал, момент, динаміку, а далі оцінює, чи це шантаж, чи гібридна операція.

Може бути будь-що – атаки на критичну інфраструктуру, когось вбили, вибух в одному із храмів... Може бути все, що ви можете собі уявити,

– наголосив Клімкін.

Водночас американські партнери бачать те, що відбувається довкола України. Тема російської загрози на українському кордоні знову на порядку денному політичної еліти США.

"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео



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