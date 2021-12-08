Путін і Байден домовилися про ще одну розмову, – Кремль

8 грудня 2021 , 14:59
Читать новость на русском

Джерело:

"РИА Новости"

Джо Байден і Володимир Путін 7 грудня провели переговори у форматі захищеного відеозв'язку. У Кремлі заявили, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову.

Про те, що лідери держав мають намір незабаром ще раз поспілкуватися, повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також Зробимо те, чого не зробили у 2014 році, – Байден попередив про наслідки вторгнення в Україну

Байден і Путін проведуть ще одну розмову

Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз,
– зазначив Пєсков.

Терміни нових переговорів Росії та США за підсумками спілкування Володимира Путіна і Джо Байдена наразі не визначили.

Нагадаємо, 8 грудня американський лідер зателефонує Володимиру Зеленському.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Це може вас зацікавити – Підсумки розмови Байдена та Путіна: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська