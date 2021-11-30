Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року, – ЗМІ

Зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена може відбутися вже на початку 2022 року. Точна дата наразі невідома.

Зустріч президентів відбуватиметься у відеорежимі. Помічники Байдена та Путіна вже готуються до проведення розмови.

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За даними ЗМІ, під час розмови американський лідер нібито планує попередити очільника Кремля про те, чого йому вартуватиме наступ на Україну. Крім того, Вашингтон пропонуватиме шляхи до зменшення напруги.

У Кремлі дату теж не називають

Напередодні, 29 листопада, у Кремлі заявили, що підготовка зустрічі Байдена та Путіна перебуває на "просунутій стадії". Невдовзі всі деталі вже мають повністю узгодити.

Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Байдена

18 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом президенти США та Росії можуть поговорити щодо НАТО та України. Відбуватиметься це у відеоформаті.

Онлайн-зустріч може відбутися до кінця 2021 року, а можливо й пізніше.

Водночас речниця Білого дому Джен Псакі не підтвердила цю інформацію.

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