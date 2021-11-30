Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року, – ЗМІ
30 листопада 2021 , 15:21Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена може відбутися вже на початку 2022 року. Точна дата наразі невідома.
Зустріч президентів відбуватиметься у відеорежимі. Помічники Байдена та Путіна вже готуються до проведення розмови.
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За даними ЗМІ, під час розмови американський лідер нібито планує попередити очільника Кремля про те, чого йому вартуватиме наступ на Україну. Крім того, Вашингтон пропонуватиме шляхи до зменшення напруги.
У Кремлі дату теж не називають
Напередодні, 29 листопада, у Кремлі заявили, що підготовка зустрічі Байдена та Путіна перебуває на "просунутій стадії". Невдовзі всі деталі вже мають повністю узгодити.
Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Байдена
- 18 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом президенти США та Росії можуть поговорити щодо НАТО та України. Відбуватиметься це у відеоформаті.
- Онлайн-зустріч може відбутися до кінця 2021 року, а можливо й пізніше.
- Водночас речниця Білого дому Джен Псакі не підтвердила цю інформацію.
Росія стягує війська до кордону України: головне
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