Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року, – ЗМІ

30 листопада 2021 , 15:21
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Джерело:

The Washington Post

Зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена може відбутися вже на початку 2022 року. Точна дата наразі невідома.

Зустріч президентів відбуватиметься у відеорежимі. Помічники Байдена та Путіна вже готуються до проведення розмови.

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За даними ЗМІ, під час розмови американський лідер нібито планує попередити очільника Кремля про те, чого йому вартуватиме наступ на Україну. Крім того, Вашингтон пропонуватиме шляхи до зменшення напруги.

У Кремлі дату теж не називають

Напередодні, 29 листопада, у Кремлі заявили, що підготовка зустрічі Байдена та Путіна перебуває на "просунутій стадії". Невдовзі всі деталі вже мають повністю узгодити. 

Що відомо про ймовірну розмову Путіна та Байдена

  • 18 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом президенти США та Росії можуть поговорити щодо НАТО та України. Відбуватиметься це у відеоформаті.
  • Онлайн-зустріч може відбутися до кінця 2021 року, а можливо й пізніше.
  • Водночас речниця Білого дому Джен Псакі не підтвердила цю інформацію.
Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що напруженість біля нашого кордону може бути пов'язана з майбутньою розмовою Байдена та Путіна. Так очільник Кремля нібито намагається зміцнити свою позицію.

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Автор: Софія Мінджоса