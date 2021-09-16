Путін в безпосередній близькості працював з хворим на COVID-19, але вірить в силу "Супутника V"
Джерело:BBC
В оточенні глави Кремля – спалах COVID-19. Володимир Путін при цьому спілкувався з усіма інфікованими. Нараз глава Кремля самоізолюався, проте впевнений, що його захистить від недуги вакцинація "Супутником V".
Через самоізоляцію Путін не взяв участь у саміті Шанхайської організації співпраці і Організації Договору про колективну безпеку у Душанбе.
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Мовиться про кілька десятків випадків коронавірусу
Це пов'язане з тим, що у найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей,
– розповів Володимир Путін по відеозв'язку.
Ба більше, з одним з хворих на коронавірус він працював у "безпосередній близькості". При цьому ця людина – вже була вакцинована і захворіла через три дні після ревакцинації.
Путін каже, що в нього високий рівень антитіл
Це природний експеримент – подивимося, як реально спрацює на практиці "Супутник V",
– переконує Путін.
Президент Росії повідомив, що титри антитіл у нього після вакцинації російським препаратом – високі.
Читайте також Путін вирішив не їхати на саміт ООН, куди збирається ЗеленськийВажливо! Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Путін – абсолютно здоровий. Проте рупор Кремля не уточнив, як президент братиме участь у голосуванні за Держдуму, яке відбудеться вже 17 вересня.
Що відомо про коронавірус в оточенні:
- Про коронавірус серед підлеглих Путіна стало відомо 14 вересня.
- Путін пішов на самоізоляцію, проте продовжує виконувати свої обов'язки.
- Глава Кремля планує брати участь у всіх заходах, проте у режимі онлайн.
- Російський президент вакцинувався від коронавірусу ще навесні 2021 року – російським препаратом.