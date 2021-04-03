Путін блефує, – російський політолог про війну з Україною

Очільник Кремля Володимир Путін не має бажання вплутуватися в повномасштабну війну проти України. Адже розуміє, що може "отримати по шапці" від Заходу.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін. Водночас, на його думку, є кілька логічних пояснень військової активності Росії на кордоні з Україною.

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За словами Орєшкіна, Путін брязкає зброєю, щоб:

створити проблему, а потім "вирішити її";

розгойдати внутрішню ситуацію в Україні.

Путін блефує, як зазвичай, це його звичайна політична манера - створити проблему, а потім сказати: ну добре, я її вирішу, але це коштуватиме стільки-то. З іншого боку, це розгойдування внутрішньої ситуації в Україні. Я думаю, йому дуже вигідно, що Зеленський програє в очах української громадської думки,

– заявив Орєшкін.

Однак, як сказав російський політолог, "розгадка полягає в тому, що у Путіна немає ані ресурсів, ані бажання, вплутуватися у війну". До того ж Путін ніколи не робить те, що від нього чекають. До прикладу, він відрубав Крим, коли ніхто не чекав цього.

"Він дійсно розуміє, що Україна зараз значно сильніша, він може добре отримати по шапці. Він розуміє, що відразу підуть ще жорсткіші санкції з боку Заходу, зокрема і постачання Україні зброї", – наголосив Орєшкін.

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