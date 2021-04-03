Путін блефує, – російський політолог про війну з Україною

Очільник Кремля Володимир Путін не має бажання вплутуватися в повномасштабну війну проти України. Адже розуміє, що може "отримати по шапці" від Заходу.
Джерело:24 канал
Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін. Водночас, на його думку, є кілька логічних пояснень військової активності Росії на кордоні з Україною.
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За словами Орєшкіна, Путін брязкає зброєю, щоб:
- створити проблему, а потім "вирішити її";
- розгойдати внутрішню ситуацію в Україні.
Путін блефує, як зазвичай, це його звичайна політична манера - створити проблему, а потім сказати: ну добре, я її вирішу, але це коштуватиме стільки-то. З іншого боку, це розгойдування внутрішньої ситуації в Україні. Я думаю, йому дуже вигідно, що Зеленський програє в очах української громадської думки,
– заявив Орєшкін.
Однак, як сказав російський політолог, "розгадка полягає в тому, що у Путіна немає ані ресурсів, ані бажання, вплутуватися у війну". До того ж Путін ніколи не робить те, що від нього чекають. До прикладу, він відрубав Крим, коли ніхто не чекав цього.
"Він дійсно розуміє, що Україна зараз значно сильніша, він може добре отримати по шапці. Він розуміє, що відразу підуть ще жорсткіші санкції з боку Заходу, зокрема і постачання Україні зброї", – наголосив Орєшкін.
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Загострення на Донбасі: головне
- Останнім часом бойовики на Донбасі активізувалися. Серйозне загострення відбулося 26 березня. Тоді у районі Шумів внаслідок обстрілу окупантів загинули 4 наших військових, ще 2 – отримали поранення.
- А вже наприкінці березня українська розвідка зафіксувала, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною. Ймовірно, Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.
- Крім того, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.
- У відповідь на агресивні дії Росії США приводить своє військо у повну бойову готовність. Водночас очільник США Джо Байден підкреслив, що Штати не залишать Україну без підтримки.
Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу