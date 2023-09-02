Путін готується до антивоєнних виступів: хто може здійснити новий заколот проти диктатора

Владімір Путін розпочав загарбницьку війну й тепер не може її припинити без ризиків для своєї репутації. Водночас надмірні витрати на армію здатні зруйнувати російську економіку та призвести до повалення чинного режиму.

Такою думкою із 24 Каналом поділився російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він переконаний, що зростання антивоєнних настроїв у Росії може бути проблемою для путінського режиму.

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Противники Путіна бачать, що Росія програє

Величезна кількість генералів та полковників ФСБ не в захваті від того, куди рухається Росія під керівництвом Путіна.

“Ті працівники спецслужби, які вміють незаангажовано аналізувати ситуацію, чітко розуміють, що через повномасштабну агресію проти України та запроваджені Заходом санкції Росія летить у прірву”, – припустив російський правозахисник.

За словами, у ФСБ бачать, що крах російської економіки не за горами, й потрібно знайти вихід з цієї ситуації й, відповідно, зупинити війну. Однак російський диктатор нізащо не визнає себе переможеним.

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“Путін не здатен прийняти вольове рішення й зупинити падіння Росії, бо для нього це означатиме миттєве падіння рейтингу. Тому можна прогнозувати зростання антивоєнних настроїв всередині путінського режиму”, – переконаний Осєчкін.

Панічні приступи російського диктатора

Зрештою, є досить висока ймовірність, що протягом наступного року в Росії та Москві почнуться незворотні процеси для російського диктатора. Цього разу можливий і заколот кадрових військових, які після вбивства Пригожина вже не віритимуть в обіцянки Путіна.

"Путін дійсно боїться за свою долю. В останні пів року, як розповідають люди з ФСО (Федеральна служба охорони – 24 Канал), у нього розвинулись панічні атаки. Він розуміє, що велика кількість людей всередині його системи не задоволені тим, що відбувається", – зазначив Осєчкін.

Саме тому російський диктатор робить ставку на внутрішні війська. Зокрема, Росгвардію, яких посилюють важкою технікою та розширенням штату.

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