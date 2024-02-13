Довго готував пастки: на які слабкості США хотів тиснути Путін в інтерв'ю
Владімір Путін дав інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону. Кремлівський диктатор дуже ретельно готувався до цієї розмови. Його спеціалісти намагалися вигадати методички, які мали б вразити американську аудиторію.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він підкреслив, що інтерв’ю Путіна – це не спонтанні репліки, а зарання підготовлені заяви.
Читайте також Ми повинні його забанити, – литовський євродепутат про Карлсона, який взяв інтерв'ю в Путіна
"Це не спонтанна річ. Ні, вони дуже серйозно готувались. Одні писали Путіну історичні методички, він їх завчав. Інші казали, які важливі пастки розкидати по інтерв'ю, щоб це вразило американську аудиторію", – переконаний він.
Путін робив заготовки
Як зазначив Марк Фейгін, в інтерв'ю Путін заявив, що США нібито підірвали газопроводи "Північний потік". Очевидно, спеціалісти сказали диктатору, що це важлива тема для американців, тому потрібно звинуватити у цьому спецслужби Штатів.
Крім того, під час інтерв'ю Путін показував Такеру Карлсону якісь документи. Російський диктатор дуже хотів, щоб американська аудиторія була вражена його заявами.
Путін точно робив заготовки. Якісь його клоуни підскочили з документами. Тобто це все зарання опрацьовувалось. Так, він не вперше це говорить, але для американської аудиторії це все нове,
– сказав правозахисник.
Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону: головне
- Під час інтерв'ю Путін видав багато цинічних заяв. Зокрема, війну, яку сама ж Росія розпочала проти України, диктатор називає "громадянською". Також він чомусь вирішив, що "Росія й Україна рано чи пізно домовляться". Звичайно, що Путін не забув про одну з головних тез російської пропаганди. За його словами, нібито "українці досі відчувають себе росіянами". Згодом він видав, що українців буцімто "вигадали поляки".
- Диктатор підкреслив, що не визнає незалежності України. Навіть говорячи про перемовини, Путін вказував, що за Україну нібито "це вирішив Захід". Мовляв, саме Захід сприяв тому, аби наша держава не вела перемовин з Кремлем.
- Зауважимо, що Такер Карлсон неодноразово повторював тези російської пропаганди та демонстрував антиукраїнську позицію. Зокрема, він заявляв, що Росія буцімто не підривала Каховську ГЕС, а президента України Володимира Зеленського називав "диктатором".