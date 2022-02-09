Путін діє як КДБіст, – Ярош назвав найімовірніший сценарій вторгнення в Україну

Збройні сили України готові відбивати можливі наступальні дії Росії на різних напрямках. Однак Володимир Путін діє як КДБіст, тож від нього можна очікувати провокацій.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Зважаючи на це, кроки Росії варто уважно відстежувати.

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Як може діяти Путін

На думку Яроша, зараз найімовірнішим сценарієм можливого вторгнення Росії є активізація бойових дій на Сході України.

Я про це завжди говорю: Путін – КДБіст, він діє як КДБіст, тож йому потрібен привід, провокація. Таку провокацію масштабну він, скоріш за все не одну, готує. Відповідно від того ми вже будемо відштовхуватися й дивитися, як усе розгортатиметься. Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії

Ярош зауважив, що для провокацій Путін може використати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він також припустив, що у Росії вже розробили різні сценарії для можливого вторгнення на українську територію.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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