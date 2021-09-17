Путін двома кліками по клавіатурі проголосував на виборах у Держдуму

У Росії почалися вибори до Державної Думи, де людям дозволили голосувати онлайн. Подав приклад такого способу волевиявлення особисто Володимир Путін.

Його журналістський пул поширив відео голосування. Путін просто серед свого кабінету взяв участь у виборах.

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Путін проголосував онлайн

Лідер Кремля показово зайшов до кабінету і сів за увімкнений комп'ютер, вкладка на якому вже була відкрита на потрібну сторінку. Далі декількома кліками на клавіатурі він волевиявився.

За кого саме проголосував Путін, зі зрозумілих причин, у змонтованому відео не показали. Вочевидь, так хотіли змотивувати росіян голосувати саме через інтернет.

Втім, у Росії наразі слабкі показники волевиявлення. Станом на 16 годину першого дня голосування явка виборців у Росії складає 9,16%.

Електронне голосування в Росії в останні роки стало активно розвиватися. Наприклад за скандальні правки до Конституції торік голосували також онлайн. Втім, тоді в Москві і Нижньогородській області виникли аномалії.

Там проголосувало більше людей, ніж було зареєстровано. На одній ділянці виборців виявилося на 217 відсотків більше, ніж повинно було.

Вибори у Держдуму Росії і окуповані території: головне

Вибори до Держдуми Росії проходять 17 – 19 вересня 2021 року.

Проявити активність на виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.

Завдяки спеціальній постанові ЦВК жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами теж можуть голосувати на цих виборах.

Росіяни перед виборами зізнавалися у соцопитуваннях, що не братимуть у виборах участі.