Ми побачили, хто насправді комік, – журналіст про візити Зеленського й Путіна на фронт

Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував українських бійців на передовій. Намагаючись скопіювати Зеленського, президент Росії Владімір Путін поїхав нібито до російських військових, але вчергове осоромився.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він зазначив, що вчинки Зеленського повністю відповідають вчинкам лідера країни, яка бореться за власну свободу.

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Це добра мотивація для бійців

За його словами, ризик присутності лідера держави на передовій є дуже великим, але повністю виправданим. Це допомагає бійцям, які щодня ризикують власним життям. Вони бачать, що президент з ними й це додає їм мотивації. Натомість Путін – жалюгідна пародія на президента держави, яка розв’язала агресивну війну.

"Ми бачимо, хто з них справжній комік. На сьогодні, великий комік це Владімір Путін. Приїхав нібито у зону бойових дій, за 140 кілометрів від лінії фронту, де його не дістануть "Хаймарси". У той самий час – Зеленський приїжджає в Авдіївку, за 20 км від Донецька, прямо на лінію бойового зіткнення. Як кажуть в Одесі: дві великі різниці", – заявив Шураєв.

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Він відзначив, що Зеленський не вперше відвідує лінію фронту: приїжджав у Херсон, одразу після визволення міста, коли російська артилерія могла легко його дістати з лівого берега.

Навіть тим, хто відсиджується, не бажає йти в армію, це також може бути мотивацією. Саме так має вчиняти президент воюючої країни. Саме тому Зеленський зараз номер 1 серед лідерів країн світу,

– вважає Шураєв.

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