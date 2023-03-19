Ордер на арешт дуже сильно вдарив по Путіну: він стає катастрофою для російського режиму
Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Сам факт публікації цього ордера мав колосальний вплив на російського диктатора.
Так, видача МКС ордера на арешт Путіна є прецедентом, адже перший раз це стосується лідера ядерної держави. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.
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У чому важливість видачі ордера МКС
Механізмів та інструментів притягнення очільника Кремля до відповідальності поки фактично не існує. Їх треба буде відпрацьовувати в процесі цієї справи. Однак ця історія є дуже важливою з політичної та символічної точки зору.
Факт видачі цього ордера багато чого змінить. Зокрема, щодо сприйняття Росії та Путіна, а також реакції інших країн щодо процесів, які зараз відбуваються та пов'язані з країною-агресоркою.
Як він вплинув на самого Путіна та режим
Рейтерович зауважив, існує ймовірність, що російський диктатор може бути притягнутий до відповідальності. Так, це може відбутися за 2 сценаріями:
- щонайменше в Росії змінюється режим і нове керівництво готове видати Путіна;
- революція в країні-агресорці.
Поки ці сценарії виглядають не зовсім реальними. При цьому сам факт публікації ордера й надана аргументація вже завдали колосальної шкоди Росії та безпосередньо Путіну. Це тільки початок,
– підкреслив політолог.
На його думку, це не останнє рішення щодо кремлівського диктатора та його оточення. Всі інші заяви, які робитимуться в цьому контексті "підточуватимуть" російський режим і робитимуть його слабшим.
Окрім того, видача ордера МКС зробила свій вклад у руйнування образа Путіна та його "другої армії світу". Це сильно вдарило морально по російському диктатору.
Рейтерович про ордер на арешт на Путіна: дивіться відео
Чому ордер одразу на Путіна, а не його посіпак
Важливо, що МКС видав ордер безпосередньо на російського диктатора. Причиною є те, що суд знайшов достатньо доказів для цього та спирався на безліч фактів, коли виносив рішення, зокрема:
- укази Путіна щодо депортації українців та дітей, які можна знайти на сайті президента Росії;
- під час зустрічі з уповноваженою президента Росії у справах дитини Марією Львовою-Бєловою Путін фактично підтвердив, що допоміг їй красти українських дітей.
Суд ухвалив таке рішення за сукупністю доказів, які є публічними і їх можна знайти на сайті президента Росії. Це катастрофа для російського режиму, тому що вони втратили певною мірою пильність,
– сказав політолог.
Так, з 2014 року росіяни вигадували безліч "их там нет". А зараз почали називати речі своїми іменами. Отже, суд має колосальну доказову базу, яка дозволяє йому саме так кваліфікувати ці злочини та виносити відповідні приписи.
Ордер на арешт Путіна: головне
- 17 березня у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Владіміра Путіна. Відтепер він має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Мовиться про незаконне примусове переміщення українських дітей.
- Крім того, ордер видали й на арешт уповноваженої президента Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової.
- Генпрокурор Андрій Костін розказав, що ордер на арешт Путіна означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.
- У Росії швидко відреагували на ордер щодо арешту Путіна. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення.