Ритуал, який підтримує міф: чи варто чекати від Путіна несподіванок на "прямій лінії з народом"

Ще за кілька днів до свого масштабного спілкування з "російським народом", Путін оголосив, що балотуватиметься на пост президента Росії. Цим він позбавив "пряму лінію" можливості стати важливою інформаційною подією.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що майбутній виступ Путіна стане ще одним прикладом немічності російського диктатора, пропаганди та країни-агресорки як такої.

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Чого чекати від "прямої лінії" Путіна

На цій події не буде людей, які зможуть поставити Путіну ті питання, відповіді на які були б справді цінними. Такі питання до російського диктатора просто не допустять, про що в Кремлі вже встигли прозвітувати.

Ця "пряма лінія" буде настільки стерилізованою, що нічого нового на ній Путін просто не зможе сказати, – переконаний російський журналіст.

Було очікування, що саме на цьому заході він оголосить про свій задум царювати в Росії ще 6 років, а потім і далі, до кінця свого життя. Але цього не сталося, оскільки Путін вже обмовився про своє балотування.

Це повністю "обнулило" можливість будь-якого нового інфоприводу, який би можна було згенерувати цією "прямою лінією". Загалом же, від Путіна вже не варто чекати ніяких несподіванок: він ні за яких умов не зупинить війну. Те, що відбуватиметься в Росії далі, від неї самої вже майже не залежить, тому що всередині країни-агресорки відсутні ті, хто готовий робити неочікувані вчинки.

"В Росії не відбувається ніяких подій, а лише відбуваються ритуали. Один із них відбуватиметься 14 грудня, інший – 15 – 17 листопада. (На Заході – 24 Канал) є події, тому що там є а́ктори, а в Росії немає а́кторів, а є лише ті, хто проводить ритуали. А, як відомо, ритуал просто підтримує міф, і ні на що більше він не спроможний", – нагадав Яковенко.

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