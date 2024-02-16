"Просто не може зупинитися": Путін готується до війни проти країн Балтії, – FT

За даними західних ЗМІ, кремлівський очільник готується до нової війни. Мовиться, що нову агресію російський диктатор планує розгорнути проти країн Балтії.

Раніше Путін поскаржився, що росіян у балтійських країнах нібито "викидають за кордон". За його словами, це "дуже серйозні речі", які буцімто стосуються безпеки Росії. Тому, російський диктатор не вигадав нічого кращого, ніж пригрозити країнам Балтії.

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Путін готується до нової війни

Як зазначили у Financial Times, російський диктатор Володимир Путін готується до війни проти країн Балтії.

Повідомляється, що про це сказав високопоставлений український чиновник, який заявив, що Київ має переконливі дані розвідки стосовно намірів Кремля.

Путін просто не може зупинитися,

– цитує видання неназваного чиновника.

Зокрема, служба зовнішньої розвідки Естонії цього тижня заявила, що Росія має намір подвоїти кількість своїх військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією.

Подібна активність може свідчити про потенційний воєнний конфлікт з Північноатлантичним альянсом протягом наступного десятиліття.

Путін робить все, про що говорить. І єдине, що може його зупинити – це політика сили. Це єдине, що він розуміє,

– сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.

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