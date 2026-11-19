Ідея обміну Донбасу на членство України в НАТО може виявитися черговою переговорною пасткою Росії, яка прагне отримати українські території, не даючи Києву жодних реальних гарантій безпеки. Кремль продовжує наполягати на максималістських вимогах, тоді як Стів Віткофф і Джаред Кушнер просувають розмиті формулювання про "практичні компроміси". Водночас за такими пропозиціями може ховатися спроба зму

Ідея обміну Донбасу на членство України в НАТО може виявитися черговою переговорною пасткою Росії, яка прагне отримати українські території, не даючи Києву жодних реальних гарантій безпеки. Кремль продовжує наполягати на максималістських вимогах, тоді як Стів Віткофф і Джаред Кушнер просувають розмиті формулювання про "практичні компроміси". Водночас за такими пропозиціями може ховатися спроба змусити Україну погодитися на територіальні поступки в обмін на обіцянки, які згодом ніхто не гарантуватиме.

Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотт Лукас в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому пропозиція "Донбас в обмін на НАТО" може бути частиною російської переговорної маніпуляції та як Кремль використовує Віткоффа і Кушнера у власних інтересах. Також професор оцінив перспективи мирних домовленостей, пояснив, чому Україна має наполягати на перемир'ї до обговорення територій, та розповів, що скорочення самітів НАТО означає для майбутнього Альянсу. Крім того, Лукас проаналізував політичні амбіції Джей Ді Венса та пояснив, що може завадити йому стати наступним президентом США.

Що стоїть за ідеєю "Донбас в обмін на НАТО"

Почнімо нашу розмову з переговорів щодо завершення війни в Україні та нових ідей, які, за повідомленнями, пропонують Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Володимир Зеленський нещодавно заявив, що американська сторона нібито розглядає Донбас в обмін на членство України в НАТО. Водночас, як пише The New York Times, Росія продовжує висувати максималістські вимоги. Як ви оцінюєте таку пропозицію – Донбас в обмін на членство в НАТО? Наскільки вона реалістична і чи може стати основою для переговорів?

Моя оцінка цієї нібито російської пропозиції – віддати решту Донецької області, а також Луганську область на сході країни, після чого Україна зможе вступити до НАТО – така: до цього треба ставитися дуже, дуже обережно. Я маю пояснити це в ширшому контексті.

Пам'ятаймо, що на початку минулого тижня, у вівторок і середу, під час переговорів в Абу-Дабі, росіяни мали документ із викладом своєї позиції. Ми знаємо про нього, тому що хтось передав його копію медіа. У документі йшлося про необхідність обговорення загальноєвропейської архітектури безпеки, а не безпеки України – саме загальноєвропейської архітектури безпеки.

Під цим росіяни мали на увазі, що НАТО фактично має повернутися до свого стану на 1997 рік. Це означає, що в Балтійських державах чи Польщі, які вступили до НАТО після 1997 року, не повинно бути баз або військового персоналу Альянсу.

Професор міжнародної політики попередив про загрози для України: відео

Тепер, якщо Росія не збирається дозволяти присутність персоналу та баз НАТО в Балтії й Польщі, чому вона раптом говорить, що Україна може вступити до НАТО? Ба більше, коли Стів Віткофф і Джаред Кушнер після зустрічі в Абу-Дабі прибули до Москви, це, здається, було в середу або четвер минулого тижня, Володимир Путін публічно заявив, або ж російські державні медіа дали зрозуміти, що в Україні не може бути жодного західного військового персоналу.

Якщо західні військові перебуватимуть в Україні, Росія може атакувати їх у межах продовження війни. Тож якщо Путін заявляє, що в Україні не може бути жодного західного військового персоналу, як Росія може водночас говорити: "О, але ви можете бути членом НАТО"? Тут щось не сходиться.

Це можна пояснити лише одним сценарієм. Віткофф і Кушнер повернулися з Москви, а того ж вечора, у четвер, зустрілися з Володимиром Зеленським на військовому аеродромі поблизу Дубліна. Я пам'ятаю, що це був четвер, адже того вечора я спілкувався з вами.

І саме там, імовірно, пролунала ця пропозиція. Однак вона не узгоджується з іншими заявами Росії. Якщо ж розглядати її інакше, то виходить, що Україну намагаються змусити погодитися на передачу територій в обмін на обіцянку вступу до НАТО, а потім уже обговорювати умови членства. Іншими словами, Росія отримує те, чого хоче, – територію, а Україна, можливо, щось отримає натомість.

Це класична переговорна тактика, правда? Це майже як "назвіть свою ціну". Якщо ви можете змусити Зеленського нарешті погодитися, що Донбас за певних обставин можна передати, то яку ціну тоді можна запропонувати? Росіяни намагатимуться встановити її якомога нижче.

Я думаю, що Україна вже розуміє цю схему. Якщо повернутися до базових принципів, то ще до того, як починати говорити про Донбас в обмін на НАТО чи загальноєвропейську архітектуру безпеки, Україна та Європа наголошують: спочатку треба домовитися про перемир'я на нинішніх лініях фронту.

Треба говорити про територіальну цілісність. Іншими словами, Росія не повинна отримувати можливості претендувати на нові території. Також необхідно обговорити гарантії безпеки для України. І лише після цього переходити до питання загальноєвропейської архітектури безпеки.

Саме так має відбуватися. Інакше ви дозволяєте росіянам контролювати переговорний порядок денний і вдаватися до маніпуляцій, щоб змусити Україну віддати ще більше територій за відносно низьку ціну.

Можливий сценарій переговорної маніпуляції

Я особисто не бачив жодних переконливих повідомлень про те, що Росія готова погодитися на членство України в НАТО. Чи мають американці, на вашу думку, згоду Росії на вступ України до Альянсу, чи це лише припущення Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які намагаються чогось досягти?

Як я вже сказав, ми не знаємо напевно. Нам невідомо, що відбувалося за зачиненими дверима в Москві, але я можу уявити один із можливих сценаріїв.

Ось який сценарій я допускаю. Путін або його посередник, його маніпулятор Кирило Дмитрієв, кажуть Кушнеру та Віткоффу: "Слухайте, поверніться й скажіть Зеленському, що якщо він віддасть Донбас, можливо, Україна зможе вступити до НАТО".

А Віткофф і Кушнер думають про те, чого самі прагнуть. Звісно, вони хочуть, щоб бойові дії припинилися, адже їм потрібні всі ці економічні угоди з росіянами. Саме цього вони й добиваються. Тож повертаються, захоплені такою перспективою, і думають, що скажуть це Зеленському.

Тепер уявімо, що Зеленський відповідає Віткоффу та Кушнеру: "Знаєте що, це непогана пропозиція. Ми готові на це піти, ми віддамо решту Донецької області". Звісно, Зеленський не може ухвалити такого рішення без консультацій із парламентом та українським народом, але припустімо, що він погоджується розглянути цю пропозицію. І тоді він запитує: "Ви ж пообіцяли, що ми вступимо до НАТО, так?"

А тепер уявіть, що Віткофф і Кушнер повертаються до росіян і повідомляють, що Зеленський погодився віддати Донбас. У відповідь росіяни кажуть: "Гаразд, давайте обговоримо умови вступу України до НАТО. Насправді Україна може вступити до Альянсу, якщо він повернеться до кордонів 1997 року". Саме цього Росія й вимагала: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, які не охоплюють Україну. Отже, Київ отримує порожню обіцянку.

Чи розуміють це Віткофф і Кушнер? Вони не дипломати. У них немає досвіду роботи з росіянами. Росіяни постійно ними маніпулюють, а самі американці прагнуть укласти економічні угоди з Москвою. Тож Росія вкотре маніпулює ними, змушуючи запропонувати Україні угоду, яка насправді є ще одним способом просування її максималістських вимог. Саме так я зараз бачу розвиток цієї історії.

Я особисто не можу уявити сценарію, за якого росіяни під час зустрічі з американцями просто заявляють: "Знаєте, Україна може вступити до НАТО за будь-яку ціну". З вашої точки зору, чи намагається Росія змусити Зеленського віддати Донбас, водночас створюючи в українців враження, що вони зможуть вступити до НАТО? А після завершення війни деякі країни-члени Альянсу все одно можуть блокувати вступ України ще протягом п'яти років?

Так, саме так. Що робить Росія? Вона каже: віддайте нам щось зараз, а можливо, згодом ви щось отримаєте. Саме це вона й робить.

І знову ж таки, є колишня українська депутатка, яка озвучила цей сценарій. Її ім'я я, мабуть, зараз згадаю. Але є ще одна можливість, Деніеле, і знову ж таки, ми не знаємо точно, що відбулося в Москві.

Можливо, Віткофф і Кушнер думають: якщо ми скажемо це Зеленському й змусимо його погодитися, тоді повернемося до Москви та повідомимо росіян, що Зеленський готовий віддати Донбас за умови, що Україна матиме перспективу вступу до НАТО. Тобто росіяни цього прямо не говорили, але Віткофф і Кушнер самі вирішили спробувати домогтися від Зеленського такої згоди.

Звісно, якщо все відбулося саме так, то як ви думаєте, що відповість Кремль Віткоффу та Кушнеру? Він скаже: "Ні, ми не дозволимо Україні вступити до НАТО". Іншими словами, це глухий кут. Така пропозиція не має жодних перспектив. Україна не має жодних підстав її розглядати, і це правильно. Адже коли ви починаєте обговорювати відмову від усього Донбасу, то граєте за російськими правилами, за російським порядком денним.

Ви маєте діяти відповідно до власного порядку денного: спочатку перемир'я, а потім обговорення гарантій безпеки для Росії за умови, що Україна також матиме гарантії безпеки і не буде змушена віддавати додаткові території. Саме так має розвиватися процес. Чи діятимуть Віткофф і Кушнер саме так? Імовірно, ні, адже Стів Віткофф, як і раніше, вважає, що весь Донбас має бути переданий Росії.

Заява Джареда Кушнера і проблема "практичних компромісів"

І це справді цікаво проаналізувати разом із вами, особливо з огляду на найсвіжішу заяву Джареда Кушнера. На вихідних він прокоментував висвітлення переговорів у медіа. Цитую: "Преса повідомляла про максималістські позиції, запропоновані обома сторонами, разом із жорсткою політичною риторикою. У наших приватних дискусіях обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси". Що це може означати?

Це типова риторика Кушнера: мовляв, "так, обидві сторони підуть на поступки" тощо. Це дуже, дуже розпливчасто. Зокрема, формулювання "практичні компроміси".

Спершу хочу уточнити: сценарій, про який ми щойно говорили, насправді озвучила колишня представниця МЗС України Марія Дричко. Тепер повернімося до слів Кушнера про практичні компроміси. Джареде, що означають ці практичні компроміси? Оце і є головне питання.

Варто нагадати, з якими пропозиціями Джаред Кушнер вирушив на зустріч у Москву, коли говорив про ключові елементи врегулювання. Тут є два важливі моменти. Перший: одним із ключових елементів, про які говорив Кушнер, були гарантії безпеки. Добре.

Але такі гарантії мають сенс, якщо вони передбачають безпеку України. Водночас російська концепція гарантій безпеки, яку Москва озвучувала наприкінці 2021 року, безпосередньо перед вторгненням в Україну, стосувалася гарантій безпеки для Європи. Йшлося не про безпеку Києва, а про безпеку Європи та Росії.

Коли Кушнер говорить про нечіткі компроміси, чи означає це, що передусім ідеться про гарантії безпеки для України? По-друге, Кушнер робив суперечливі заяви ще до зустрічей в Абу-Дабі та Москві. Спочатку він сказав, що будь-яке врегулювання має передбачати повагу до суверенітету та територіальної цілісності.

Потім змінив формулювання на суверенітет і владні повноваження, а це не те саме, що територіальна цілісність. Тоді почало здаватися, що він допускає можливість передачі Україною територій. Однак під час переговорів в Абу-Дабі знову повернувся до формулювання про територіальну цілісність. То яка ж позиція насправді?

Президент Зеленський дуже чітко порушив це питання на початку переговорів в Абу-Дабі. Він сказав, що США та Росія говорять про гарантії безпеки, але їхні формулювання залишаються розпливчастими. Що саме означають ці гарантії? Джаред Кушнер може говорити про "практичні компроміси", "розумні компроміси" чи будь-які інші компроміси, скільки завгодно, але доки він не пояснить їхнього змісту, це лише словесна каша.

І я знову повертаюся до головного: хто визначає переговорний порядок денний? Ми знаємо, чого прагне Кремль. Це не компроміс, а максимальне просування російських вимог. Звідки я це знаю? Головний російський переговорник Володимир Мединський заявив російським державним медіа, що жоден російський солдат не відступить з України.

Москва не готова йти на компроміс щодо окупованих територій. Звідки я це знаю? Сергій Лавров під час переговорів в Абу-Дабі заявив, що Росія не змінює своєї позиції. А якою є позиція України? Я знаю: перемир'я та відсутність територіальних поступок. Що американці мають на увазі, коли говорять про компроміс між цими двома принципово різними позиціями? Я не маю жодного уявлення.

Український президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з українськими журналістами цими вихідними заявив, що лише українці мають вирішувати, чи готові вони віддати Донбас в обмін на членство в НАТО. Чи може це бути ще одним натяком на можливий план завершення війни, який передбачатиме проведення національного референдуму щодо цього питання одночасно з президентськими та парламентськими виборами?

Думаю, Зеленський зробив тут принципову заяву. Він фактично сказав: незалежно від того, яка пропозиція з'явиться, навіть якщо це буде варіант "Донбас в обмін на НАТО", він не може самостійно ухвалити таке рішення. Такі питання не вирішуються одноосібно відповідно до української Конституції та державної системи управління. Йому доведеться звернутися до парламенту, а ймовірно, і до народу – провести референдум, щоб українці підтвердили будь-яку досягнуту домовленість.

Я не думаю, що це свідчить про те, що Зеленський справді серйозно розглядає варіант "Донбас в обмін на НАТО". Він просто нагадує журналістам: не лише моя думка має значення. Треба враховувати, чого український народ хоче для свого майбутнього.

НАТО, скорочення самітів і втрата темпу Альянсом

Давайте також поговоримо про НАТО та його наступний саміт, який, імовірно, відбудеться у 2028 році. Альянс скасує запланований на 2027 рік саміт лідерів в Албанії та скоротить кількість зустрічей високого рівня. Це відбувається на тлі напруженості навколо оборонних витрат, Ірану та України. Крім того, міністри оборони пропустять зустріч у жовтні 2027 року, а міністри закордонних справ наступного року зустрінуться лише один раз замість двох. Що це означає?

Це означає, що провідний член НАТО за військовими витратами та потужністю – Сполучені Штати – фактично відійшов від справ. Ось що це означає. Який сенс у саміті лідерів НАТО, якщо за столом сидить Дональд Трамп? Жодного. Тому що Трамп хаотичний, не дотримується чіткого порядку денного і керується лише власним его.

Який сенс у саміті, на якому присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, що насправді не вірить у необхідність європейської безпеки? Яка користь від такого саміту? Можливо, наступного року там не буде й державного секретаря Марко Рубіо, оскільки він може балотуватися в президенти. На мою думку, це свідчить про усвідомлення не лише в Європі, а й у Канаді, яка також є членом НАТО, того, що такі домовленості потрібно укладати не на самітах Альянсу, а в межах інших форматів багатосторонніх переговорів.

Це не ідеально. Насправді це жахливо. Але коли у вас є адміністрація Трампа, яка не вірить у союз, очікувати, що НАТО функціонуватиме нормально, принаймні на рівні самітів, – абсурдно. Водночас необхідно забезпечити щоденну роботу Альянсу. Це передбачає взаємодію з американськими посадовцями та вирішення практичних питань: домовленості про розміщення військ, постачання техніки й озброєння, а також координацію у сферах кібербезпеки та морської безпеки, про які ми говорили останніми днями.

Президентські амбіції Джей Ді Венса і внутрішня політика США

Давайте також поговоримо про ще одну цікаву подію у внутрішній політиці США. Джей Ді Венс відкладає рішення щодо участі в президентських виборах через побоювання критики з боку Трампа та слабкі результати республіканців на проміжних виборах. Чи може Джей Ді Венс взагалі відмовитися від участі в президентських перегонах?

Думаю, Венс зараз оцінює свої позиції з огляду на кілька чинників. Перший ви вже назвали: Дональд Трамп публічно його принизив.

Ідеться не лише про те, чи підтримав би Трамп Венса. Джей Ді Венс спробував зробити свій хід одразу після проміжних виборів. Його офіс, як я розумію, звернувся до медіа із заявою про те, що Венс очолює переговори щодо завершення війни в Ірані. Венс від самого початку, ще з кінця лютого, виступав проти війни з Іраном. Він сигналізував про це ще до проміжних виборів, звертаючись до іранців. Венс надіслав їм листа із закликом: "Давайте відновимо переговори".

Тобто його послання було таким: "Я можу вивести США з війни в Ірані. Це хороша платформа, з якої я можу балотуватися в президенти". Однак уже за кілька годин після публікації у Wall Street Journal про те, що офіс Венса заявив щодо його провідної ролі в переговорах з Іраном, Дональд Трамп написав у Truth Social, що Джей Ді Венс має зосередитися на викритті шахрайства та марнотратства демократів. Це абсурдна заява. Адже саме Дональд Трамп є проблемою у питаннях шахрайства та марнотратства.

Але потім Трамп зробив ще більш абсурдні заяви: мовляв, "у нас є всі гроші Ірану, ми контролюємо Ормузьку протоку, навіщо нам із ними говорити?" Фактично це був сигнал Венсу: ти не керуєш переговорами щодо війни в Ірані. Тож тактику Венса викрив Трамп або хтось із його близького оточення, можливо, новий керівник апарату Стівен Міллер.

Тепер позиція Венса стала менш визначеною, а Республіканська партія після проміжних виборів перебуває в абсолютному безладі. Тож підтримкою кого з республіканців він зможе заручитися, якщо вирішить балотуватися в президенти? До того ж Марко Рубіо, нинішній державний секретар, також може спробувати взяти участь у президентських перегонах.

Тому варто стежити за його діями, адже Рубіо має перевагу, якої немає у Венса: він може залишити адміністрацію, щоб розпочати президентську кампанію, і таким чином дистанціюватися від Трампа. Венс не може залишити свою посаду – він не може подати у відставку з посади віцепрезидента, щоб розпочати президентську кампанію.

Тому, думаю, Венс зараз усе зважує. І я не вважаю, що це означає, ніби він не балотуватиметься в президенти. Радше це спосіб дати медіа зрозуміти, що він поки не поспішатиме з публічними заявами. Важливо пам'ятати, що офіційно президентські кампанії зазвичай оголошують не раніше ніж за 18 місяців до виборів. Це буде приблизно у травні – червні 2027 року.

Тож зараз ідеться радше про неофіційні сигнали. Якщо заглибитися у внутрішню політику США, то ключове питання полягає в тому, що люди Венса говорять республіканським донорам. Президентська кампанія потребує величезних коштів. Чи кажуть вони донорам приватно, що Джей Ді вагається, чи насправді запевняють: "Ні, він усе ще балотується. Просто потрібно дуже обережно обрати час для оголошення"?