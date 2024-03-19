Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні, – ISW

Владімір Путін після так званої перемоги на "виборах" намагається створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Адже навіть на окупованих територіях за нього нібито "віддали голоси" більшість населення.

Проте таке "волевиявлення" не було законним. Окрім того, на окупованих територіях перебуває багато російських солдатів, тож голосування було примусовим за своєю суттю.

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Що в ISW заявили після виборів Путіна

Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримку своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні,

– кажуть аналітики.

За їхніми даними, Путін та російські високопосадовці переконували, мовляв, "рекордна явка" виборців та "висока громадська підтримка" демонструє єдність Росії та довіру до Путіна.

Ба більше, як і очікувалось, Путін на тимчасово окупованих територіях нібито набрав 88,12% – 95,23%. Це відбувалось на фоні того, що російські чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку диктатора на окупованих територіях. Окрім того, там велика кількість російських військових, тож і вибори за своєю суттю були примусовими.

Ймовірно, Путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб в окупованій Україні, яким загрожує лише російське вторгнення,

– заявили в ISW.

Що відомо про "вибори" Путіна