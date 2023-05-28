Лукашенко якось про це проговорився: російський опозиціонер пояснив, навіщо Путіну Білорусь

У взаєминах самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка та президента Росії Владіміра Путіна все неоднозначно. Російський диктатор хоче заволодіти білоруськими землями, а його друг має власні потаємні бажання.

Сам Лукашенко не проти стати царем Москви одразу після смерті Путіна. Про це 24 Каналу розповів В'ячеслав Мальцев – російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч.

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Чому Лукашенко вдає хворого

В'ячеслав Мальцев пояснив, що Путін давно хотів проголосити себе главою Білорусі й зміг би це зробити, якби не позиція Лукашенка.

Білорус натомість має хитрий план і швидко звернувся до президента Китаю Сі Цзіньпіна. Після цього китайська влада доступно пояснила Путіну що і до чого.

"Коли Лукашенко демонстративно вмирав на Червоній площі та почав вдавати хворого, то вивчав китайський стратагем програшу", – наголосив він.

За цим сценарієм краще вдавати хворого для того, щоб виграти час. Лукашенко не знає, як вчинити, тому й вдається ще й до стратагеми збитків, бо ж каліка викликає жалість, а не підозру.

Ймовірно, що напередодні Путін вимагав від Лукашенка прийняття важливого рішення. Сам же самопроголошений очільник дещо гіперболізував свою хворобу, аргументуючи тим, що спершу одужає, а потім вже на все погодиться.

Колгоспна хитрість Лукашенка спрацьовує з такими як Путін,

– переконаний він.

Втім, Путін все ж прагне досягти свого за будь-яку ціну.

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Про що мріє Лукашенко

Російський опозиційний політик наголосив, що Путін розраховує підписати із Лукашенком союзну угоду, щоб стати єдиною державою на кшталт СРСР-2.

"Саме цим вони вже декілька місяців тиснуть Лукашенка, а він усіляко вивертається", – пояснив він.

Про це восени обмовився Лукашенко, бо любить виносити інформацію із зачинених дверей на загал. Втім, сам самопроголошений очільник Білорусі теж має грандіозні плани на територію Росії.

Він все життя мріє стати московським царем. Щонайбільше, у Москві мріють про те, щоб їхнім царем був Лукашенко, а не карлик,

– додав Мальцев.

Ймовірно, якби на виборах було два кандидати – Лукашенко та Путін, то у першого представника у Росії було б 90% голосів. Втім, про такий сценарій розвитку подій мріяти не слід. Лукашенко зголоситься об'єднати дві країни, коли Путіна вб'ють.

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