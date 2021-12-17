Путін хоче відновити суб'єктність Москви, – дослідник про можливу розмову лідерів США та Росії
Джерело:24 канал
Джозеф Байден і Володимир Путін можуть знову провести перемовини. У такий спосіб російський президент хоче відновити суб'єктність Москви як хоч якогось "актора" серед великих держав.
Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Ще коли стало відомо про перемовини, які провели 7 грудня, було зрозуміло, що це початок нового "каскаду самітів".
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За словами Краєва, Путін хоче знову увійти у систему 80-х років, коли саміти між Московою та Вашингтоном формували поряд денний світу.
Путін хоче відновити суб'єктність Москви як хоч якогось "актора" серед великих держав. У його уяві це робиться через саміт з президентом США.
Коли може відбутися розмова
Як припустив Краєв, є велика ймовірність, що проміжна телефонна розмова Путіна й Байдена може відбутися на початку січня або в останній тиждень грудня.
Якщо ж говорити про очний саміт лідерів країн, то він, скоріш за все, може відбутися на початку січня або лютого, адже до того часу назріє ще цілий комплекс питань. Зокрема, вони стосуватимуться "Північного потоку-2", Центральної Азії та Південного Кавказу.
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Краєв розповів про можливу розмову лідерів США та Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Джо Байден і Володимир Путін готові знову провести перемовини у відеоформаті.
- Онлайн-зустріч відбудеться після того, як їхні довірені представники оцінять ситуацію біля кордонів України.
- Варто зауважити, що Байден і Путін 7 грудня провели онлайн-зустріч, під час якої обговорили стягування російських військ до кордонів української держави.