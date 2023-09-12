Цинізму немає меж: Путін хоче встановити "день возз'єднання" окупованих територій з Росією

Російський диктатор намагається створити ілюзію контролю над тимчасово окупованими територіями. Він призначив свято, присвячене "об'єднанню" цих областей з Росією.

️Росія вчергове цинічно заявила про "возз'єднання" із тимчасово окупованими областями України. Ба більше, російський диктатор хоче встановити відповідне "свято" 30 вересня, передає 24 Канал.

Дивіться також Продавці повітря Глобального Півдня: чи врятує БРІКС Росію від світової ізоляції

Проєкт вже внесли до держдуми

Президент країни-агресорки Владімір Путін вніс до Держдуми проєкт про проголошення 30 вересня "днем возз'єднання Росі з Запорізькою, Херсонською областю, а також з псевдореспубліками на Донеччині та Луганщині".

Вочевидь, Путін не знає, що значення слів "возз'єднання" та "окупація" відрізняється. Так само російському диктатору, мабуть, не доповідають про рух спротиву, який посилюється на окупованих територіях. Місцеві всіляко показують, що не хочуть "возз'єднуватися" із Росією.

Наприклад, на окупованій Херсонщині затримали 17-річного підлітка. Перед сільською радою, де працює його мама, він написав "Слава Україні" та спалив прапор Росії. Кількість випадків виявлення непокори лише зростає.

Росія провела псевдовибори на окупованих територіях