Путін хоче зірвати Саміт миру: політолог сказав, що потрібно диктатору

Росія 25 травня здійснила удар по будівельному гіпермаркету в Харкові. Володимир Зеленський прибув на місце подій та звідти звернувся до світових лідерів, зокрема, до президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Мета цього звернення, ймовірно, полягає у заклику взяти участь у Глобальному саміті миру, щоб припинити терор Росії.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що емоційне звернення Зеленського мало на меті нагадати світу, які трагедії зараз відбуваються у Харкові через агресію Росії. Кожного дня там гинуть мирні люди.

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"Це заклик до всіх лідерів країн світу, зокрема і наших партнерів. Це стосується постачання зброї та систем ППО", – сказав він.

Звернення стосується Саміту миру

Важлива частина звернення президента України була персонально до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь у Глобальному саміті миру.

Фесенко пояснив, що це потрібно для того, аби Владімір Путін розумів, що Україна має підтримку світових лідерів. Кремлівський диктатор вже неодноразово робив заяви, що не сідатиме за стіл переговорів із начебто нелегітимним президентом України. Він робить це для того, аби змусити Україну погодитись із мирним планом, який вигідний Росії.

Путін хоче через делегітимізацію Зеленського зірвати Саміт миру у Швейцарії. Зараз Росія працює над тим, аби скоротити кількість країн, які братимуть участь у цьому саміті,

– наголосив він.

Політолог вважає, що Зеленський саме тому звернувся до лідерів США та Китаю, щоб Путіну не вдалось втілити свої плани.

"Потрібна особиста участь Байдена. Компромісним варіантом може бути виступ президента США по відеозв'язку. А участь Китаю важлива хоча б у ролі спостерігача", – зауважив він.

Якщо Китай проігнорує Саміт миру у Швейцарії, то зруйнує свою потенційну роль посередника у мирних перемовинах. На думку Володимира Фесенка, це зіграє на користь Росії.

Якими можуть бути результати Саміту миру

Фесенко припустив, що Саміт миру не матиме результатів одразу, але продемонструє солідарність партнерів щодо України.

Мирні перемовини мають бути не на російських умовах, а в компромісних формах, які мали б підготувати та узгодити на саміті,

– сказав політолог.

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