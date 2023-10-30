Ситуація для Путіна вибухонебезпечна: які зараз стосунки диктатора з Кадировим

Рамзан Кадиров нещодавно мав великі проблеми зі здоров'ям та навіть перебував на межі життя та смерті. Проте зараз в нього є інша турбота: він шукає баланс між ісламом, який сповідують чеченці, та православ'ям, що поширене майже по всій Росії.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Кадиров, своїми діями та висловлюваннями, почав нахабно провокувати Кремль.

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Дратує Путіна

Зухвала поведінка Кадирова, а також його сина, який побив людину, що перебувала під слідством за нібито спалення Корану, напевно почала дратувати Владіміра Путіна. Кадиров підтримав дії свого сина, а крім того, він сам обвішав себе державними нагородами Чечні та інших мусульманських республік Росії.

Також з'явилися розмови про те, що Путін "продався мусульманам" та став "сповідувати іслам". Ба більше, що він нібито підтримує поширення мусульманства по всій Росії та веде до громадянської війни на ідеологічному та релігійному ґрунті. До того ж у війні на Близькому Сході Путін підтримує ХАМАС та навіть приймає в Москві його представників.

"Саме тому Путін був змушений провести зустріч з релігійними діячами, на якій не був присутній Кадиров, а також муфтій Чечні", – пояснив ексспівробітник КДБ.

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Мають великі проблеми

Кадиров також нав'язав Путіну оцінку Сталіна як злочинця. Він змусив змінити підручник з історії для школи, в яких були переписати невигідні кавказьким республікам історії з виселенням Сталіним мусульманських народів після Другої світової війни.

Путін має великі проблеми, і Кадиров також. Так званий глава Чечні намагається балансувати всередині російської влади. Він намагається стати рупором мусульманського світу. Крім того, у якихось мусульманських народів Росії також є такі плани,

– зазначив Жирнов.

Ця ситуація вибухонебезпечна для Кремля, і вона може призвести до нестабільності всередині Росії та її послабленню, а це вигідно для України і для ситуації на фронті.

Що відбувається між Путіним та Кадировим